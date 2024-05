Luchtvaart & Reizen KLM breidt aantal vluchten naar Trinidad & Tobago aanzienlijk uit Redactie 10-05-2024 - 1 minuten leestijd

Een toestel van de KLM op het platform van de Piarco luchthaven van Trinidad. Foto: ABC Online Media

PORT-OF-SPAIN, TRINIDAD – De KLM doet goede zaken op Trinidad & Tobago en gaat het aantal vluchten in het komende winterseizoen naar verwachting verder vergroten.

De vluchten naar de Piarco luchthaven van Trinidad, begonnen bescheiden met twee vluchten per week, in combinatie met Barbados. De vluchten naar Barbados bleken echter geen succes en werden korte tijd na de start alweer gestaakt. De vluchten naar Trinidad & Tobago bleken echter wel nogal in trek bij de reizigers.

Momenteel vliegt de KLM Trinidad aan, in combinatie met de vluchten naar en van St. Maarten, waarbij op de terugweg naar Amsterdam de Piarco luchthaven aan wordt gedaan.

Naar ABC Online verneemt van bronnen binnen de KLM zal, zoals de zaken er nu voor staan, het aantal vluchten naar Trinidad in het winterseizoen 2024/2025 omhoog gaan naar maar liefst zes per week, waarmee dus bijna dagelijks zal worden gevlogen.

Sint Maarten

Omdat de extra vluchten ook in het nieuwe schema waarschijnlijk in combinatie met St. Maarten zullen blijven worden uitgevoerd, betekent dit dat Sint Maarten ook kan rekening op een flinke uitbreiding van het aantal KLM-vluchten naar het eiland.