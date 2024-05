Sport & Vrije tijd Bonairiaanse windsurfers betalen invoerrechten voor eigen gebruikte set op Aruba Hi-Winds Hans Hofstra 09-05-2024 - 3 minuten leestijd

De surfspullen moesten ingeklaard worden.

KRALENDIJK – Bonairiaanse windsurfers hebben een bijzondere situatie meegemaakt op de Internationale luchthaven van Aruba. Toen zij de koffers wilden halen, bleek dat deze niet aanwezig waren. Volgens de douane van Aruba moesten zij namelijk de eigen gebruikte surfsets inklaren, voordat zij deze spullen konden krijgen.

‘Jullie kunnen namelijk de spullen hier doorverkopen’, zou volgens windsurfer Pieter Zweers een reden zijn dat de douane-ambtenaar van mening was dat de spullen ingeklaard moesten worden. Meerdere Bonairiaanse zeilers kregen op de bewuste dinsdag 7 mei met hetzelfde probleem als Zweers te maken. ,,Ik kom hier al meer dan 30 jaar om mee te doen aan de Aruba Hi-Winds. Ik neem altijd mijn eigen spullen mee. Deze zitten in een grote ronde tas. Dit was de eerste keer dat ik met deze regel geconfronteerd werd”, aldus de duidelijk verbaasde Zweers.

Om toch mee te doen aan de Aruba Hi-Winds, een surfevenement die van 8-13 mei wordt georganiseerd, moest de surfer in totaal 786,95 Arubaanse guldens (437 dolar) voor drie personen afrekenen. ,,Dit is bijzonder. Want mijn spullen zijn niet nieuw. Dat kun je zien. Toch lukte het mij niet om de douane-ambtenaar hiervan te overtuigen. Hij stond erg op zijn strepen”, aldus Zweers.

Er moest 786 Arubaanse guldens worden betaald om de spullen in te klaren.

Surfset niet op Aruba

Toen Zweers de 768 guldens had afgerekend, mocht hij meelopen naar de opslag waar zijn spullen zouden staan. ,,Toen ik daar aankwam, waren mijn spullen er niet. Wat bleek, mijn set was per ongeluk met Z Air doorgevlogen naar Curaçao. Ik denk dat als ik niet had betaald, dat ik een dag later gewoon mijn spullen had kunnen halen. Dit bleek namelijk ook het geval te zijn bij een van de andere zeilers. Hij had niet betaald, maar kon de volgende dag gewoon zijn spullen halen. Gelukkig heb ik ze nu weer in mijn bezit en kan ik meedoen aan het evenement”.

De organisatie van de Aruba Hi-Winds gaat contact opnemen met de douane in de hoop dat zij nog iets kunnen regelen voor de gedeputeerde Bonairiaanse windsurfers. Zweers: ,,De organisatie heeft contact gehad met de douane. Het is wachten op het antwoord van het hoofd. Hopelijk krijgen we een positief antwoord. Mocht dit komende jaren op Aruba weer gaan gebeuren, dan is dit de laatste keer geweest dat ik mee deed aan de Aruba Hi-Winds”.

