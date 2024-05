Evenementen Bonaire staat twee minuten stil bij dodenherdenking Hans Hofstra 05-05-2024 - 2 minuten leestijd

Gezagehheber Oleana | foto ABC Online Media

KRALENDIJK – Op 4 mei heeft de jaarlijkse dodenherdenking op het Wilhelminaplein plaats gevonden. Het Nederlands volkslied het Wilhelmus en ook het volkslied van Bonaire Tera di Solo y Suave Biento werden gespeeld. De vlaggen van beide landen hingen op zaterdag halfstok en ook werden de kransen bij het nationaal monument gelegd. De dodenherdenking werd matig bezocht. Iets wat volgens gezaghebber Nolly Oleana anders zal moeten.

Veteraan Ron van der Heijden liet in zijn toespraak weten: ,,Vrede en vrijheid zijn niet uit zichzelf ontstaan. Toentertijd hebben veel operaties levens en trauma veroorzaakt. Morgen vieren we 5 mei. We vieren dat we in vrijheid mogen leven. Ook vieren we dat wij mensenrechten en in een democratie leven. Neem de tijd om vrijheid met elkaar te bespreken”.

Indrukwekkend

Gezaghebber Nolly Oleana voegde er aan toe: ,,Het is heel belangrijk om op Bonaire ons te realiseren hoe belangrijk vrijheid is. Veel mensen hebben in het verleden voor ons gevochten. Hierdoor leven we nu in een rechtstaat. Tot 70 jaar geleden waren we een kolonie. In 1954 zijn we voor het eerst naar de stembus gegaan. We hebben een jonge democratie. Oude mensen die nog in leven zijn, hebben op dit eiland aan den lijve ondervonden wat het betekent om vrij te zijn”.

Voor Oleana was de dodenherdenking een bijzonder moment. In zijn speech stond hij stil bij een verhaal wat hij van zijn oma had geleerd: ,,Zij vertelde aan ons verhalen hoe zij de oorlog had ervaren op Bonaire. Ze woonde in lemen huisjes. In de avonduren van de tweede wereldoorlog, werden deze huisjes hermetisch afgesloten zodat geen enkele lichtstraal naar buiten kon komen. Mijn oma was bang dat de vijand namelijk licht zag en dat ze daardoor gebombardeerd zou worden. Zij zat met veel spanning en verdriet thuis”.

Weinig publiek

Opvallend was dat in tegenstelling tot in Nederland, de dodenherdenking op zaterdagochtend niet druk werd bezocht. Zo’n 100 man waren op de ceremonie afgekomen. Iets wat volgens Oleana anders zal moeten: ,,Het leeft zeker bij de bevolking, dat weet ik zeker. Ik ben van mening dat het niet voldoende wordt gepubliceerd. Er moet meer aandacht worden besteed aan de dag en de ceremonies. Als dit goed wordt gepromoot dan weet ik zeker dat er meer mensen op af gaan komen”.