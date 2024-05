Economie Prijzen supermarkten gaan omhoog, zuivel steeds duurder Redactie 03-05-2024 - 8 minuten leestijd

Griekse Yoghurt kostte begin maart maar liefst 21,79 dollar. Foto: ABC Online Media

KRALENDIJK – Dit jaar gingen de minimumsalarissen in januari omhoog. In juli gaat dit salaris nog verder stijgen. Dit leek goed nieuws. Echter, wat al verwacht was, de prijzen op het eiland zouden daarmee mee stijgen. De verkoopprijzen in de supermarkten stegen mee met de verhoging van de minimumsalarissen. Tijd voor Bonaire.nu om op onderzoek te gaan om te kijken waar de goedkoopste zuivelproducten gekocht kunnen worden.

Een helpdesk werd eind 2023 ingericht waarbij bewoners van het eiland konden aangeven wanneer prijsverhogingen in bijvoorbeeld supermarkten exorbitant zouden worden. Iets later, begin januari 2024, liet de bezorgde gedeputeerde Nina den Heyer zelfs weten: ,,Laat het niet zo ver komen, dat wij de prijs moeten bepalen“. Of die boodschap heeft geholpen, dat lijkt sterk de vraag te zijn. Bewoners en ook toeristen klagen. Prijzen in supermarkten stijgen flink mee met de verhoging van de minimumsalarissen. Alle schijn heeft ervan dat supermarkten en tussenleveranciers de prijs op de markt bepalen en dat hen geen strobreed in de weg wordt gelegd. De lokale ondernemer Onnie Emerenciana zag het met lede ogen aan. Hij besloot om de lokale bevolking te helpen. Op zaterdag biedt hij tegen scherpe prijzen groente en fruit aan. Maar zijn de prijzen in de supermarkten dan zo duur? Bonaire.nu ging afgelopen week kijken hoe het zat met zuivel. Producten die gezien worden voor het hebben van een gezonde levensstijl.

Prijzen eieren zijn gelijk

Ook al zijn eieren zuivelproducten, officieel valt het niet onder de groep zuivel. Wel zijn eieren meegenomen in het onderzoek. Opvallend is dat de grote lokale eieren (12 stuks) van Punta Blanku, bij elke supermarkt even duur zijn. Alleen de eieren met roze of blauwe verpakking gemaakt van foam, wil nog wel eens goedkoper zijn. Dit zijn eieren waarbij groot M wordt aangegeven. Leuk om te zien dat de lucky supermarkt een leuke actie had. Zij verkopen een doos met 30 eieren voor maar 10 dollar. Gek genoeg waren zij met een ander merk eieren meteen weer de duurste. Hier betaalde je voor twaalf stuks $ 5,95. In 2017 was de maximumprijs van een doos eieren nog $ 1,37. Eieren (L) Eieren (M) Eieren USA (L) Eieren

Webh Maroon Grote doos (30 eieren) Van den Tweel $ 5,35 – $ 4,59 – Warehouse Bonaire $ 5,35 – – – BonDiGro – $ 3,20 – – Famoso $ 5,35 – – – Lucky Supermarket $ 5,35 $ 5,95 – $ 10 Pietersz – $ 4,70 – – Wing Cheung Supermarket Kaya Korona $ 5,37 – – $ 4,95 – Foodmarket Kaya Nikiboko Noord $ 5,35 – – – Rincon Supermarket Kaya Nikiboko Noord $ 5,35 – – –

Weinig verse melk op het eiland

Of melk wel of niet gezond is, daar kan over gediscussieerd worden. Opvallend is dat er weinig supermarkten verse melk aanbieden. Van den Tweel was de goedkoopste. Met het merk McArthur kunnen zij de scherpste prijs per liter aanbieden. Als het gaat om houdbare melk, dan is het de moeite waard om naar BonDiGro te gaan. Een liter pak melk van het merk Landhof kost $ 1,72.



Verse Melk Houdbare Volle Melk Houdbare Halfvolle Melk Houdbare Volle Melk

Merk Globemilk Houdbare Melk

Frisian Flag Houdbare Melk

Arla Van den Tweel $ 2,46 $ 2,09 $ 1,99 $ 2,59 – – Warehouse Bonaire $ 3,79 $ 2,09 Geen prijskaartje $ 2,29 – – BonDiGro – $ 1,88 $ 1,72 – – – Famoso – – – – – – Lucky Supermarket – – – $ 2,50 – $ 2,25 Pietersz – – – $ 2,20 $ 3,30 – Wing Cheung Supermarket Kaya Korona – $ 2,35 $ 2,15 – $ 2,46 $ 1,93 Foodmarket Kaya Nikiboko Noord – $ 2,15 – $ 2,40 $ 2,65 $ 2,25 Rincon Supermarket Kaya Nikiboko Noord ** – – – $ 2,30 $ 2,75 $ 2,00 * prijzen zijn omgerekend naar 1 Liter melk

De zuilvelschappen bij Pietersz zien er leeg uit. Foto: ABC Online Media

Goedkope Kaas bij Bondigro

Ook al hebben sommige supermarkten meerdere soorten kaas. Bij de prijsvergelijking kaas is alleen gekeken naar jonge en jong belegen kaas. De BonDiGro is de goedkoopste als het gaat om jong belegen kaas. Als het gaat om jonge kaas, dan kan het beste even gereden worden richting Wing Cheung Supermarket aan de Kaya Korona. Zij bieden voor een kilo kaas een prijs van $ 12,00.

 Jonge Kaas Jong Belegen Kaas Van den Tweel $ 16,39 $ 20,58 Warehouse Bonaire $ 14,66 $ 16,46 BonDiGro – $ 11,00 Famoso $ 19,69 $ 20,00 Lucky Supermarket $ 19,75 – Pietersz – $ 11,00 Wing Cheung Supermarket Kaya Korona $ 12,00 – Foodmarket Kaya Nikiboko Noord $ 16,93 $ 17,94 Rincon Supermarket Kaya Nikiboko Noord ** $ 16,51 $ 9,49 * Prijzen zijn omgerekend per kilo kaas.

** Kaas in plakjes, is niet meegenomen

De zuivelvakken bij Famoso zien er netjes gevuld uit. Foto: ABC Online Media

Weinig aanbod yoghurt

Weinig supermarkten bieden yoghurt aan. De goedkoopste kan gekocht worden bij van den Tweel en de Warehouse. Opvallend is dat deze supermarkten de prijzen van verschillende producten steeds meer gelijk aan het maken zijn.



 Yoghurt

Probiotic Van den Tweel $ 3,55 Warehouse Bonaire $ 3,55 BonDiGro – Famoso $ 4,25 Lucky Supermarket – Pietersz $ 4,00 Wing Cheung Supermarket Kaya Korona – Foodmarket Kaya Nikiboko Noord – Rincon Supermarket Kaya Nikiboko Noord –

Ook al zijn sommige producten goedkoper bij Warehouse. Vaak zijn de rijen bij de kassa bij deze supermarkt erg lang. Foto: ABC Online Media

In het onderzoek is ook gekeken naar het product boter. Omdat vrijwel alle supermarkten hun eigen merken boter hebben, is het lastig om een juiste vergelijking te doen. Specifieke producten zoals amandelmelk, koffiemelk, ijs, chocolademelk, slagroom en bioproducten zijn achterwege gelaten.