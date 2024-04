Natuur Dutch Caribbean prominent aanwezig bij Local2030 Islands Network Redactie 29-04-2024 - 1 minuten leestijd

Van Aruba, Curaçao, en de BES-eilanden waren verschillende vertegenwoordigers aanwezig om mee te praten op de conferentie. Foto: DCNA

HONOLULU, HAWAII – Diverse vertegenwoordigers van de Nederlandse Caribische eilanden waren aanwezig op de recente Local2030 Islands Network Conference, die vorige week plaatsvond in Hawaii.

Het evenement, gericht op natuurlijke oplossingen en herstelinspanningen, bracht afgevaardigden van eilanden over de hele wereld samen met een gedeeld gevoel van doel en eenheid.

De aanwezigheid van een grote delegatie uit de Nederlandse Cariben, inclusief vertegenwoordigers van Saba, Statia, Curaçao, Aruba, Bonaire en het Kabinet van de Speciale Gezant van de BES-eilanden, benadrukte het engagement van de regio voor samenwerking en milieubehoud.

Met een geschiedenis van samenwerking en een gedeelde visie op een duurzame toekomst staan de eilanden klaar om een ​​aanzienlijke impact te maken binnen het wereldwijde netwerk van eilandgemeenschappen.

DCNA

Arno Verhoeven, directeur van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA), zegt zich vereerd te hebben gevoeld om informatie te hebben kunnen delen over diverse initiatieven op de eilanden.

“Ik had de eer om een toespraak te mogen houden over onder meer het herstel van mangroves en het DCNA-programma voor het herstel van belangrijke natuurgebieden in de Nederlandse Cariben.