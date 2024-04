Kunst, Cultuur en muziek De dag voor Dia di Rincon, dorp loopt al vol Hans Hofstra 29-04-2024 - 6 minuten leestijd

KRALENDIJK – Nog maar één dag. En dan gaat de belangrijke feestdag Dia di Rincon van start. Veel bewoners van het eiland hebben zich lange tijd voorbereid op deze speciale dag. Rincon trekt nu al veel belangstellenden. Met nog een dag te gaan, lijkt het dorp langzaam vol te lopen. De puntjes worden nog op de i gezet. Rincon is bijna klaar voor de grote dag.

Het meest noordelijke dorp van Bonaire is omgetoverd tot een feestelijk geheel waar morgen Dia di Rincon van start gaat. Met nog één dag te gaan, zijn mensen bezig met de laatste details. De laatste stands worden aangekleed. Een likje verf wordt nog aangebracht, voor de finishing touch. Mensen staan te koken. Een kleine groep mensen van de fanfare loopt voorbij. Ook is een mediagroep van Direct Media Curaçao overgekomen en is begonnen met de eerste reportage. Gaten in de weg tussen Kralendijk en Rincon worden provisorisch op het laatste moment gevuld. Ondertussen is het in het dorp nu al gezellig druk aan het worden. Rincon lijkt klaar te zijn voor een prachtige feestdag. Het programma en alle informatie die je moet weten over Dia di Rincon, is hier te lezen.

Er wordt geoefend in de straten van Rincon. Foto: ABC Online Media

Puntjes op de i

De organisatie lijkt tot nu toe vlekkeloos te lopen. Ook Dia di Rincon organisator Xenah Cicilia kijkt tevreden vooruit naar wat gaat komen: ,,We zijn er helemaal klaar voor. Nu is het nog een kwestie van de puntjes op de i zetten. We moeten nog een paar dingen decoreren. Maanden lang zijn we aan het werk geweest. Vanaf mei 2023 zijn we al begonnen. Dit jaar is de 35ste editie. Het is wat groter dan normaal. Mogelijk zouden er nog meer mensen kunnen zijn ten opzichte van vorig jaar. Het is moeilijk te voorspellen”. De laatste editie van Dia di Rincon was groter, drukker en mooier dan ooit. Het zorgt ervoor dat de organisatie alles op alles moet zetten om ook de veiligheid voor iedereen te waarborgen. Volgens Cicilia is er voor deze editie extra aandacht voor gegeven: ,,We hebben er alles aan gedaan om mensen bijvoorbeeld te vragen rustig heen en weer naar Rincon te rijden. Maar ook langs de straten doen we ons best het zo veilig mogelijk te maken. Stengels van bomen worden bijvoorbeeld bekleed, zodat mensen er niet over kunnen struikelen. We doen van alles om het veilig te houden”. Een likje verf wordt nog aangebracht, zodat de decoratie op dinsdag er perfect uit ziet. Foto: ABC Online Media

Dia di Rincon voor kinderen

Dia di Rincon is voor jong en oud. Zo zijn er ook activiteiten voor jonge kinderen te beleven. Magic Kids Bonaire heeft activiteiten georganiseerd. Ook hebben zij lokaal en westers eten voor kinderen geregeld. Organisator Chandeline Thode laat er het volgende over weten: ,,Kinderen kunnen hier spelletjes doen. Achter onze stand hebben we verschillende dingen opgebouwd. Ook hebben we Antilliaans en Nederlands snoep. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar zijn bij ons welkom. In totaal hebben we vijf dagen nodig gehad om alles op te bouwen. Wij zijn helemaal klaar en kijken uit naar de grote dag”.

Organisator Chandeline Thode van Magic Kids Bonaire kijkt uit naar de grote dag. Foto: ABC Online Media

Leerlingen Liseo sparen voor studiereis

Voor leerlingen van 4VWO van het Liseo Bonaire wordt het een belangrijke dag. Zij proberen met nog een dag te gaan nu al hun voedsel te verkopen. ,,Wij zijn hier voor de eerste keer en verkopen Bonairiaans eten. Maar ook verkopen we zoetigheid. Een van onze vaders heeft het eten gekookt. Op de dag zelf zullen we in shifts dat eten komen halen en brengen. We hopen dat we genoeg eten hebben voor de gehele dag. Met het geld dat wij deze dagen verdienen, kunnen wij volgend jaar op studiereis naar Nederland. Wij willen dan graag Universiteiten daar bezoeken. Busreisjes, tickets en hotels hopen we met het verdiende geld te betalen”, aldus de leerlingen.

Prachtige decors zijn opgebouwd voor Dia di Rincon.

Een maand voorbereiden

Veel standjes zijn opgebouwd zodat mensen wat kunnen eten of drinken. Langs het gehele parcours is van alles te vinden. Julia Ana Rodriguez staat in het centrum van Rincon. Zij gaat dit jaar voor het eerst meemaken hoe het is om eten te verkopen: ,,Wij staan hier inderdaad voor de eerste keer. En zoals je ziet, staan we nu al te koken voor dinsdag. De voorbereiding heeft lang geduurd. We zijn letterlijk al een maand bezig om alles te regelen. Vorig jaar waren we bij de Regatta voor de eerste keer. We kregen toen zulke positieve reacties, dat we besloten om hier te gaan staan. Ook al woon ik in Playa, Rincon vind ik heel leuk. Het is voor mij de enige plek op Bonaire waar je echt nog cultuur kan vinden. Alles is zelf gemaakt van palmbomen en pallets. Het eten is van hier genaamd krioyo. Er staan hier mensen al meer dan 35 jaar. Je voelt de cultuur”.

Programma Dia di Rincon 2024