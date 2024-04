Sport & Vrije tijd Softbalteam Yellow Birds Bonaire krijgt nieuw uniform Redactie 27-04-2024 - 1 minuten leestijd

Vertegenwoordigers van Yellow Birds, samen met Orco Country Manager Judy Diaz. Photo: Orco Bank

KRALENDIJK – De leden van softbalteam Yellow Birds krijgen nieuwe uniformen, dankzij de financiële steun van ORCO Bank Bonaire.

“Bij Orco Bank geloven we dat een sterke gemeenschap wordt gebouwd op een basis van teamwerk en passie,” zegt Judy Diaz, Country Manager van Orco op Bonaire.

Volgens Diaz is de sponsoring van de nieuwe uniformen van Yellow Birds een perfecte manier voor de bank om haar tienjarige jubileum op het eiland te vieren.

Yellow Birds

Het softbalteam Yellow Birds is een belangrijke sofftbalclub op Bonaire, bekend om onder meer een sterke discipline en een groot doorzettingsvermogen. Opgericht in 2013, neemt de club regelmatig deel aan toernooien op Bonaire en gaat ook jaarlijks op softbalavonturen over de hele wereld.