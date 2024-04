Natuur Interactieve tentoonstelling presenteert de geschiedenis van Caribische koralen Redactie 24-04-2024 - 3 minuten leestijd

Gezond koraalrif. Credit: Casper Douma

KRALENDIJK – WWF-NL heeft een online tentoonstelling gelanceerd over de geschiedenis van koralen in het Nederlands Caribisch gebied. Via een verhaalkaart kunnen bezoekers op een interactieve manier meer leren over de regio, de riffen, hun waarde en wat hen bedreigt. Ook wordt beschreven hoe individuen en overheden kunnen bijdragen aan de bescherming van koraalriffen.

Het is algemeen bekend dat koralen voedsel, inkomen en bescherming bieden aan inwoners van de Cariben. Het koraalrif is een complex ecosysteem waarvan wordt aangenomen dat het de hoogste biodiversiteit heeft van alle ecosystemen ter wereld. Helaas hebben de Nederlands-Caribische riffen een aanzienlijke oppervlaktedekking en biodiversiteit verloren als gevolg van vele bedreigingen zoals klimaatverandering en afvalwatervervuiling.

De riffen van toen in beeld

WWF-NL heeft op een eenvoudige, duidelijke en interactieve manier een online expositie gecreëerd, bestaande uit informatie en beeldmateriaal voor tieners en volwassenen. Deze tentoonstelling belicht hoe de riffen door de jaren heen zijn veranderd, de verschillende bedreigingen voor koralen, wat er momenteel wordt gedaan om ze te beschermen en wat elk persoon kan doen om koralen te beschermen.

Veel actie voor koraal

Enkele van de natuurbeschermingsprojecten die onderdeel zijn van de tentoonstelling zijn de werkzaamheden van Reef Renewal Bonaire, Reef Renewal Curaçao, Turning the Tide op Aruba en Intellireefs op St. Maarten. De herstelprojecten voor zee-egels op Sint Eustatius en Saba, en RoffaReefs op Bonaire zijn ook inbegrepen. Het doel van RoffaReefs is het verzamelen van eieren en het kweken van geselecteerde vissoorten die belangrijk zijn voor het behoud van de gezondheid van koralen. Zee-egels zijn ook essentiële grazers van riffen. Verder deelt WWF-NL eenvoudige tips voor koraalbescherming, zoals: raak geen koraal aan en voer geen dieren, gebruik rifvriendelijke zonnebrandcrème en vermijd het gebruik van wegwerpplastic.

Deel je beeldmateriaal

De online koraaltentoonstelling werd mede mogelijk gemaakt dankzij de waardevolle bijdrage van wetenschappers, universiteiten en natuurorganisaties die wetenschappelijke informatie en beeldmateriaal hebben aangeleverd. Individuen deelden ook foto’s en video’s uit hun persoonlijke collectie, waarvoor veel dank. WWF-NL nodigt organisaties en individuen uit om beeldmateriaal van alle zes de eilanden te blijven sturen naar caribbean@wwf.nl. De online tentoonstelling ‘Historic Reefs of the Dutch Caribbean’ is een collectie die regelmatig zal worden bijgewerkt met nieuwe informatie en beeldmateriaal