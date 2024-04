Natuur Natuurherstel Slagbaai ingezet: Paul Hoetjes Reforesation Area feestelijk geopend Hans Hofstra 23-04-2024 - 6 minuten leestijd

René Hoetjes opent het Paul Hoetjes Reforestation Area. Foto: Inge Poorthuis

KRALENDIJK – Op feestelijke en soms ook emotionele wijze werd gisteren het Paul Hoetjes Reforesation Area geopend in het Slagbaai National Park. Het is een belangrijke stap richting natuurherstel in het park. Stil werd gestaan bij het succes dat een deel van Slagbaai ‘geitvrij’ was gemaakt. Een deel, want zes andere delen volgen snel. Het geeft de mogelijkheid dat de natuur in het park kan herstellen. Iets waar natuurorganisatie Stinapa erg naar uit kijkt.

,,We hebben het Slagbaai National Park opgedeeld in zeven gebieden. Gisteren hebben we één gebied officieel geopend”, aldus Paulo Bertuol die project manager is van het project Parke Bunita. ,,Er zitten veel geiten in dit gebied. Het gebied wat we gisteren hebben geopend, had er meer dan 400. Verschillende methodes hebben we gebruikt om deze geiten te vangen. Waarom? We willen ervoor zorgen dat bomen en planten weer kans krijgen om te groeien. Dat lukt niet met zoveel geiten in het park”.

Een immense operatie. Maar eentje die volgens Stinapa conservation manager Roxanne-Liana Francisca essentieel is: ,,Het park is overgenomen in 1969. Daarvoor was het een plantage. In 2018 is er een rapport gepresenteerd, waarin de staat van de natuur van Caribisch Nederland werd aangegeven. Duidelijk was dat de status van het droog tropische bos zeer ongunstig was. Een belangrijke oorzaak hiervan is de komst van invasieve soorten zoals geiten, ezels en varkens. We willen heel graag het park herstellen naar een natuur landschap. Daarbij willen we dat het park er weer uit gaat zien voor de koloniale periode. Het verwijderen van geiten uit Slagbaai National Park is daarbij essentieel”.

Paulo Bertuol is projectleider om Slagbaai National Park ‘geitvrij’ te krijgen. Foto: Inge Poorthuis

Geiten zijn belangrijk

Dit gaat niet zonder slag of stoot. Geiten zijn belangrijk voor de lokale bevolking op het eiland. Iets waar ook Bertuol zich van bewust is: ,,In tegenstelling tot andere eilanden in de Cariben hebben wij ervoor gekozen om geiten niet neer te schieten. Immers, geiten zijn voor veel mensen hier op het eiland van groot belang. Wij vangen ze. Hier hebben we verschillende methodes voor. Dit is niet gemakkelijk, maar in het gebied wat we gisteren hebben geopend, is het gelukt. In een ander gebied is het ook gelukt. Komende jaren hopen we het gehele Slagbaai National Park ‘geitvrij’ te krijgen. De gevangen geiten geven wij terug aan de lokale bevolking. Zij kunnen daarna bepalen wat ze met de geiten gaan doen”.

De zeven gebieden moeten over vier jaar ‘geitvrij’ zijn. Foto: ABC Online Media

,,We zien veel verschil in bebossing waar geen geiten of waar wel geiten zijn. Er is weinig diversiteit waar veel geiten zijn. Ik zie in het gebied waar wij nu de geiten hebben verwijderd, veel nieuwe planten komen. Zo zijn er bijvoorbeeld al verschillende olijfbomen zichtbaar. Overigens vindt Stinapa niet dat er geen geiten op het eiland moeten zijn. We vinden het alleen belangrijk dat de vegetatie een kans moet krijgen”, aldus Francisca.

Een van de olijfbomen die de kans heeft gekregen om weer te gaan groeien. Foto: ABC Online Media

Paul Hoetjes Reforesation Area

De opening van het Paul Hoetjes Reforesation Area werd feestelijk gedaan. Zo was er een hapje en een drankje geregeld voor de genodigden. Verschillende actieve medewerkers van Stinapa waren op de plechtigheid afgekomen. Iemand die ook was uitgenodigd, was de broer van Paul, genaamd René. De middag werd een emotioneel moment voor hem. Wanneer Francisca namelijk in haar speech de volgende woorden laat horen: ‘Dit project, dat nog niet tot zijn einde is gekomen, zou niet mogelijk zijn geweest zonder iemand die uitermate belangrijk was voor natuurbehoud in het Nederlandse Caribisch gebied: de heer Paul Hoetjes’, houdt René het niet meer droog. Drie jaar geleden verloor hij zijn broer Paul door een ziekte. Broer Paul was actief in de gehele Caribbean op het gebied van natuurbehoud. Terwijl de ogen van René duidelijk vochtig worden, vervolgt Francisca haar verhaal: ‘Voor iedereen die de kans heeft gehad om Paul te leren kennen, is zijn passie voor natuur en natuurbehoud in het Nederlandse Caribisch gebied onweerlegbaar. Helaas kan Paul zelf niet aanwezig zijn om het succes van het project en de impact van zijn werk te zien. Er is geen manier om de bijdrage van Paul Hoetjes aan onze eilanden samen te vatten. Daarom willen wij als STINAPA Paul Hoetjes eren, de man, de mythe, de legende, en hem toewijden aan het eerste gebied van herstel en herbebossing van Project Parke Bunita’. Het Paul Hoetjes Reforestation Area is officieel geopend. Reforestation Area

Een prachtig compliment. Eentje waar broer René na de opening van het Paul Hoetjes Reforesation Area graag nog even bij stil staat. ,,Ik mis hem nog iedere dag. Wat had ik graag gewild dat hij er bij was”, aldus René. ,,Het ging toen allemaal heel snel. Hij was op Bonaire en ik in Nederland. Vanwege Covid kon ik toen geen afscheid van hem nemen. Paul was één en al natuur. Alles wat daarmee te maken had, daar was Paul. Niet alleen voor Bonaire, maar voor de gehele Nederlandse Antillen was hij actief. Gisteren deed pijn dat hij er niet bij kon zijn. Toch ben ik trots dat dit gebied naar mijn broer is vernoemd. Hij heeft de fundamenten een aantal jaar geleden hier voor gelegd. Ik hoop dat dit het begin is en dat het park verder wordt ontwikkeld”.