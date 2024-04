Natuur Junior Rangers redden schildpad uit sargassum op Bonaire Redactie 23-04-2024 - 1 minuten leestijd

Foto Junior Rangers

Boca Chikitu – Afgelopen zaterdag hebben de Junior Rangers een jonge schildpad gered uit het sargassum bij Boka Chikitu op Bonaire. Dankzij de inzet van de groep en in het bijzonder de hulp van Junior Ranger Jad Dabboussi, kon het dier veilig teruggebracht worden naar de zee.

De coördinator van de Junior Rangers sprak vol lof over de inzet van de groep: “Elk van jullie belichaamt wat het betekent om een Junior Ranger te zijn.” De schildpad, die verstrikt was geraakt in de algen, werd opgemerkt door een van de rangers tijdens een activiteit. Met vereende krachten wisten de jonge rangers het dier voorzichtig te bevrijden en na een korte controle terug te zetten in zijn natuurlijke habitat. De jonge schildpad kreeg nog net voor vrijlating de naam ‘Sargassum’ mee.

De Junior Rangers, een programma van natuurorganisatie STINAPA dat jongeren betrekt bij natuurbehoud, voeren regelmatig activiteiten uit rond het eiland. Deze activiteiten bieden waardevolle praktijkervaring voor de jongeren. Door dergelijke incidenten worden zij zich meer bewust van de kwetsbaarheid van het lokale ecosysteem en het belang van directe actie in noodsituaties.