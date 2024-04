Evenementen TCB & Friends onthult kleding voor aankomende Dia di Rincon Redactie 22-04-2024 - 0 minuten leestijd

KRALENDIJK – In een heuse Outfit Reveal Party heeft de folkloristische groep TCB & Friends hun klederdracht voor dit jaar aan het publiek getoond.

De groep gooit elk jaar hoge ogen door de prachtige en kleurrijke kledingdracht op de belangrijkste feestdag van Rincon. De deelnemers die de klederdracht toonden hadden er in elk geval overduidelijk al zin in. In aanloop naar de Dia di Rincon vinden elk weekeinde al feestelijkheden plaats in het dorp.