Gratis computerlessen voor alle leeftijden bij bibliotheek Bonaire

16-04-2024

KRALENDIJK – Vanaf 6 mei 2024 biedt de openbare bibliotheek van Bonaire gratis computerlessen aan onder de naam ‘Klek i Taip’. Deze lessen, gegeven door Bonaire Information Technology Education & Support (BITES), vinden iedere maandag plaats van 17:30 tot 19:30 uur in het Papiaments. Deelnemers leren omgaan met programma’s als Word, PowerPoint, Excel en Microsoft Outlook, waarbij vaardigheden zoals het maken van grafieken, beheren van agenda’s en verzenden van e-mails worden aangeleerd.

Het initiatief voor de computerlessen, die voor de tweede keer dit jaar worden aangeboden, past binnen de educatieve doelstellingen van de bibliotheek. Eerder, op 8 april, ontvingen deelnemers van een vergelijkbare cursus hun certificaten. De cursus trok voornamelijk 60-plussers, die zeer enthousiast waren over de opgedane kennis en de interactieve aanpak van de lessen.

Jennifer Pocornie-Martis, het hoofd van de bibliotheek, benadrukt het belang van deze cursussen: “De bibliotheek heeft de taak om burgers te helpen bij het aanleren van basisvaardigheden die in deze tijd belangrijk zijn. Zoals de vaardigheid om met computers te werken. Bij de afsluiting van de cursus ‘Klek i Taip’ hebben de deelnemers gezegd dat ze een vervolgcursus willen. Daar waren we heel blij mee, want toen ze hun wens uitten, hadden we al een vervolgcursus voor hen geregeld.”