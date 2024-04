Vacatures Bonaire Vacature Medewerkers Pre-Analyse Melanie Zandwijk 12 april 2024

Bonlab zoekt klantgerichte medewerkers Pre-Analyse. Werk je graag met patiënten en staat, klantvriendelijkheid en nauwkeurigheid bij je voorop? Houd je van een dynamische werkomgeving? Wil jij het gezicht zijn van ons laboratorium? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wie zoeken wij?

We zoeken 3 voltijd en 3 deeltijd medewerkers.

Jij hebt minimaal een MBO 3 werk- en denkniveau met bij voorkeur een opleiding als doktersassistent of analist.

Je volgt de opleidingsmodules en toetsen die vereist zijn voor het goed kunnen uitvoeren van deze functie.

Je maakt onderdeel uit van de pre-analyse en voert onder andere de volgende taken uit: Baliewerkzaamheden: Klantvriendelijk registreren van labaanvragen, controleren op verzekeringsgerechtigdheid, informeren/instrueren van patiënten, ontvangen en registeren van te onderzoeken materialen, aannemen van telefoon, afgeven van resultaten, zorgvragers faciliteren met resultaten of verzoeken, verzenden van resultaten, invoeren van externe resultaten in de systemen, laagdrempelige communicatie met leidinggevenden. Bloedafname werkzaamheden: Afnemen van bloedmonsters op verschillende locaties en zorg dragen dat de bloedmonsters op de juiste wijze worden gecodeerd en afgeleverd bij het lab. Verdeel werkzaamheden: Controleren van de ontvangen monsters met het aanvraagformulier, voorbereiden van de monsters voor analyse, verzenden van de monsters naar externe labs.

Wie is Bonlab en wat bieden wij?

Bonlab is een laboratorium in ontwikkeling met een divers team aan professionals.

Wij bieden een gedreven team in opbouw dat kwaliteit, professionaliteit en klantgerichtheid voorop stelt en nieuwe producten wil ontwikkelen.

Wij bieden een jaarcontract met uitzicht op een vast contract bij goed functioneren.

In het geval van de fulltime functie gaat het om een 39,5-urige werkweek en goede secundaire voorwaarden met een salarisindicatie tussen $ 2225,- en $ 3002,- bruto per maand (afhankelijk van je (werk)ervaring).

In het geval van de parttime functie gaat het om een 20-urige werkweek waarbij de werkuren over de ochtenden zijn verdeeld. Het salaris is naar rato van het aantal uren.

Geïnteresseerd? Stuur je CV en motivatiebrief en geef daarin duidelijk aan of je voor de voltijd of deeltijdfunctie solliciteert. Wij ontvangen deze graag uiterlijk 22 april 2024 per e-mail op bonlab@bonairelab.org. Heb je vragen over deze functie, neem dan contact op met Suzan Wermers via bonlab@bonairelab.org.

