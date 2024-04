Sport & Vrije tijd Voetbalcompetitie Bonaire gestart met kaya 6 Hans Hofstra 2024-04-10 - 1 minuten leestijd

De play-offs voor het voetbalkampioenschap zijn begonnen.

KRALENDIJK – De beste zes clubs uit de Bonairiaanse voetbalcompetitie zijn gestart met de Kaya 6. Atletiko Flamingo die koploper was in de reguliere competitie maakte geen fout en won de eerste ontmoeting van Independiente. De komende dagen zullen de andere clubs volgen. Alle wedstrijden tijdens de Kaya 6 worden gespeeld in het stadion Antonio Trenidad.

Elf clubs begonnen begin oktober aan een halve competitie. Dit betekent dat zij één keer tegen elkaar moesten spelen. Op basis van deze wedstrijden werd er bepaald welke zes clubs de play-offs mochten spelen. Atletiko Flamingo won de competitie. Real Rincon behaalde net zoveel punten (26) als Atletiko, maar zag dat haar doelsaldo minder was. Daardoor werden zij tweede.

In de Kaya 6 competitie spelen alle tegenstanders weer één keer tegen elkaar. Tot 22 mei bepalen de bovenstaande zes teams wie de beste vier zijn. Daarna gaan deze teams in de play-offs uitmaken wie er in de finale mogen spelen.

Gisteravond won koploper Atletiko de eerste wedstrijd in de Kaya 6 door in de tweede helft het verschil te maken tegen Independiente. Door een doelpunt van Jonathan Libania en Hendrickson Koeks werd de eindstand op 0-2 bepaald.