Politie & Justitie Medewerkers korps politie Curaçao en Aruba volgen opleiding op Bonaire Redactie 2024-04-09 - 1 minuten leestijd

Foto: KPCN

KRALENDIJK – Medewerkers van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), Korps Politie Curaçao (KPC) en Korps Politie Aruba (KPA) volgen van 8 april 2024 tot en met 26 april 2024 de opleiding kerntaak opsporen/ EVC-traject op Bonaire. De groep bestaat uit 20 deelnemers.

Na het afronden van deze opleiding zijn de politiemedewerkers in staat om zowel zelfstandig als in teamverband opsporingsonderzoek voor te bereiden en uit te voeren. De opleiding wordt verzorgd door twee docenten van de politieacademie uit Nederland. In de opleiding wordt aandacht besteed aan tactische en juridische kennis, verhoor en vastlegging.

Na de officiële opening door de Korpschef van het Korps Politie Caribisch Nederland, de heer Alwyn Braaf en de opleidingscoördinators, de heer Rouel Pinedo en de heer Lionel Vrutaal, kon de opleiding van start.