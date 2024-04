Nieuws van Bonaire Weerbericht van Bonaire: totale zonsverduistering op maandag Redactie 2024-04-08 - 1 minuten leestijd

Een droge week, samen met Sahara-stof, zal komende week in de regio aanwezig zijn. Hierdoor zal de vorming van wolken met regenactiviteit op Bonaire de komende dagen beperkt blijven. Ook is er op maandag een zonsverduistering. Deze zal alleen slecht of niet zichtbaar zijn op Bonaire.

De gemiddelde temperatuur ligt komende week tussen de 27 en 32 graden Celsius. De wind komt uit het oosten. De windkracht is stabiel met snelheden tussen de 17 en 25 knopen.

Zonsverduistering

Een totale zonsverduistering zal plaatsvinden op maandag. Rond het middaguur is de kans aanwezig om hier een glimp van op te vangen. De zonsverduistering zal goed zichtbaar zijn in het oostelijke deel van de Stille Oceaan, delen van Noord-Mexico, delen van de centrale en noordoostelijke Verenigde Staten, zuidoostelijk Canada en delen van de noordelijke Atlantische Oceaan. Een kans om er toch iets van te zien is rond 15.01 uur en 16.08 uur. Op dat moment zal minder dan 1% van de zon bedekt zijn door de maan!