Evenementen Classical Music Board Bonaire organiseert weer twee concerten Redactie 2024-04-08 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK- Classical Music Board Bonaire zal op 20 en 21 samen met Podium Bonaire een tweetal concerten organiseren.

Op 20 april vindt het eerste concert plaats in de Protestantse Kerk Wilhelminaplein om 5.00 uur in de middag. Op 21 April zal een eerste galaconcert worden gegeven bij Daboussi Center Airport op de luchthaven. Dit concert zal om 7 uur in de avond beginnen.

Volgens de organisatoren zal er tijdens beide concerten heel gevarieerde muziek te horen zijn, verzorgd door lokale artiesten op diverse instrumenten, zoals de piano, steelband en kuarta. Ook zal er zang te bewonderen zijn.

Kaartjes

Kaartjes voor beide concerten zijn te verkrijgen bij Delmar Boekhandel.