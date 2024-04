Vacatures Bonaire Vacature Kwaliteitscoördinator Melanie Zandwijk 07 april 2024

Stichting Ieder Kind een Talent is voor basisschool Het Koraal Bonaire voor schooljaar 2024/2025 op zoek naar een kwaliteitscoördinator (0,5 fte) die binnen de school op een inspirerende, onderzoekende en resultaatgerichte wijze de schoolontwikkeling samen met directie en MT regisseert, coördineert, monitort en verankert.

Het Koraal is een basisschool voor onderwijs op maat die de afgelopen jaren een grote en succesvolle ontwikkeling heeft doorgemaakt. Het onderwijs wordt in drie verschillende units vormgegeven waarbij de focus ligt op de individuele onderwijsbehoeften van de leerling en op uitdagende leerroutes. De school verzorgt onderwijs aan kinderen van 4 t/m 13 jaar al dan niet met specifieke onderwijsbehoeften.

Bij Het Koraal telt de kwaliteit van het onderwijs, maar ook de klik met de leerlingen, de organisatie, de ouders en de school.

Kenmerkend voor Het Koraal is dat we zorgen voor een grote mate van veiligheid, structuur en rust. Dat zijn in onze ogen uitgangspunten voor een optimale ontwikkeling en ontplooiing van (onze) leerlingen. Het onderwijs op Het Koraal sluit didactisch aan bij het regulier onderwijs en past daarnaast haar aanbod aan voor leerlingen die dat nodig hebben.

Als kwaliteitscoördinator vervul je op Het Koraal een belangrijke rol binnen het team en het MT. De aanstelling is een duobaan. Samen met je collega-kwaliteitscoördinator realiseren jullie met het team het inclusief unitonderwijs. Dit gebeurt door middel van professionalisering in de school op het gebied van zorg en onderwijs en door het coachen en begeleiden van leerkrachten.

Daarnaast ben je trendanalist en bepaal je samen met het team ambities. Dit doe je op basis van data en analyses en samen stuur je bij waar dat nodig is om de kwaliteit van ons onderwijs voortdurend te borgen, bij te stellen en waar nodig te verbeteren. Verder geef je met het team de zorg aan onze leerlingen vorm. De focus van de kwaliteitscoördinator ligt vooral op het stimuleren en coördineren van de onderwijskwaliteit.

Taken van de kwaliteitscoördinator op Het Koraal zijn onder meer:

Werken vanuit drie verschillende rollen; leercoördinator, trendanalist, en zorgcoördinator.

Ondersteunen van leerkrachten in het primaire proces, denk hierbij aan klassenmanagement, leertijd, aanbod, didactisch handelen en pedagogisch klimaat.

Verzorgen van het contact met externe partners op het gebied van zorg en ondersteuning.

Plannen, coördineren en voorzitten van groepsbesprekingen en afstemmen met begeleiders en specialisten binnen en buiten de school.

Coördineren en uitvoeren van klasobservaties gericht op o.a. de interactie tussen leerkrachten en individuele leerlingen.

Ondersteunen van het unitteam bij het maken van analyses, monitoren van de planning, het opstellen van begeleidingsplannen en de uitvoering van de zorg binnen de units.

We zijn nieuwsgierig naar jou als je:

Minimaal in het bezit bent van een PABO/LOFO-diploma en daarnaast een relevante post HBO-opleiding / Masteropleiding hebt gevolgd of bereid bent deze te gaan volgen.

Beschikt over uitstekende kennis en vaardigheden op didactisch en pedagogisch gebied.

Goede vaardigheden hebt om leerkrachten (en ouders) te begeleiden, te coachen en te ondersteunen bij hulpvragen.

Graag initiatief neemt en zin hebt om bij te dragen aan de ontwikkeling van de school.

Leidinggevende capaciteiten hebt (de kwaliteitscoördinator maakt onderdeel uit van het management).

Stressbestendig bent, een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en relativeringsvermogen hebt, en doelgericht werkt.

Beschikt over kennis van kwaliteitszorg.

De visie van de school onderschrijft.

Communicatief en sociaal vaardig bent, en goed kunt samenwerken in een team.

Het Nederlands uitstekend beheerst, Papiaments is een pre.

Wij bieden jou:

Een dienstverband voor minimaal 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband.

Salaris conform de huidige bezoldigingsregeling WPO-BES.

Een dynamische en uitdagende professionele werkkring.

Ruimte voor een kwaliteitscoördinator in ontwikkeling.

Persoonlijke ondersteuning van de ‘duo’-kwaliteitscoördinator en ontwikkelmogelijkheden in de vorm van opleidingen, trainingen en cursussen.

Ruimte voor eigen inbreng en mogelijkheden binnen de organisatie.

En niet te vergeten: een enthousiast hecht team met een sterke professionele houding.

Een combi-baan als parttime leerkracht (0.5fte) is bespreekbaar.

Heb je een professionele houding, een hoge mate van flexibiliteit en ben jij die enthousiaste teamspeler die de lat hoog wil leggen? Dan ben jij degene die we zoeken!

Stuur je cv en motivatie dan vóór 1 mei 2024 naar info@hetkoraalbonaire.com t.a.v. Vera Dohmen. Op volgorde van binnenkomst zullen we dan de volgende stappen gaan nemen;

Stap 1: Een persoonlijk gesprek waarin we jouw wensen, mogelijkheden en ambities in kaart brengen.

Stap 2: Beoordelen/ bekijken of jouw profiel overeenkomt met de mogelijkheden binnen onze organisatie.

Stap 3: Wellicht staat er een mooie start op een dynamische onderwijsplek op Bonaire voor jou klaar.

Voor meer informatie bel naar +599 7872333 of kijk op www.hetkoraalbonaire.com

Schrijf je in voor de vacature nieuwsbrief Bonaire.nu heeft hét vacatureplatform van het eiland. Wil jij geen vacature missen? Meld je dan hieronder direct aan voor de nieuwsbrief met het actuele vacatureaanbod. Deze ontvang je dagelijks in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven. En, volg je ons al op Instagram? Hier vind je tevens alle laatste vacatures.