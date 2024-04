Sport & Vrije tijd SV Uruguay Titans brengt twee kampioenstitels naar Bonaire na internationaal voetbaltoernooi Redactie 2024-04-06 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Onder groot enthousiasme zijn maandag de jeugdvoetbalteams van SV Uruguay Titans weer op Bonaire aangekomen na hun succesvolle deelname aan de ‘Centro Juve International Cup 2024’ op Curaçao. Zowel de meisjes onder 15 als de jongens onder 17 wisten de kampioenstitel in hun categorie te bemachtigen, een prestatie die hen veel lof en erkenning opleverde vanuit de gemeenschap.

Gedurende het toernooi liet het meisjes U15 team indrukwekkende vaardigheden op het veld zien, waarbij hun uitstekende techniek, doordachte strategie en onbreekbare teamgeest cruciaal waren voor hun overwinning. De jongens U17 sleepten hun kampioenschap binnen na een spannende finale die beslist werd met penalty’s. Hoewel het jongens U13 team deze keer geen prijzen won, hebben zij zich van hun beste kant laten zien en waardevolle ervaringen opgedaan.

De coachingstaf van SV Uruguay Titans is buitengewoon tevreden over de prestaties en de spirit van alle deelnemende teams. De club benadrukt hoe belangrijk dergelijke ervaringen zijn voor de ontwikkeling van jonge atleten op Bonaire en bedankt iedereen die een rol heeft gespeeld in het realiseren van dit evenement, van de organisatoren tot de supporters.