Bonaire Europees ruimteprogramma houdt conferentie op Bonaire Redactie 2024-04-06 - 1 minuten leestijd

Speciaal Gezant Edison Rijna tijdens de opening van de conferentie

KRALENDIJK- Het EU Global Action on Space heeft de afgelopen dagen Bonaire uitgekozen voor een conferentie over de kansen die het Europese ruimteprogramma biedt aan overheden, bedrijven en organisaties in het Caribisch gebied en Latijns-Amerika.

De tweedaagse conferentie vond plaats op Bonaire omdat hier momenteel wordt gewerkt aan de bouw van het grondstation Galileo.

Galileo is het niet-militaire satellietnavigatiesysteem van de Europese Unie (EU). Galileo kan naast bepaling van tijdsduur en plaats, ook voor andere diensten beschikbaar worden gesteld. Denk bijvoorbeeld aan exacte tijdsbepaling, noodhulp (zoeken en vinden) en het opsporen van sargassum en volgen van orkanen.