Uitgebreide openingstijden voor kinderbijslag aanvragen

KRALENDIJK – De Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft aangekondigd tijdelijk de openingstijden voor het aanvragen van kinderbijslag uit te breiden. Ouders en verzorgers in Caribisch Nederland worden opgeroepen om, indien nog niet gedaan, kinderbijslag aan te vragen voor hun kinderen.

De kinderbijslag, die een bijdrage levert aan de kosten voor de opvoeding van kinderen tot 18 jaar, bedraagt vanaf 1 januari 2024 225 dollar per maand per kind op Bonaire en Saba, en 216 dollar op Sint-Eustatius.

Aanvragen kunnen persoonlijk gedaan worden bij de SZW-kantoren op de eilanden, met uitgebreide openingstijden in de week van 22 tot en met 26 april. Speciale spreekuren en locaties zijn aangekondigd om het proces te vergemakkelijken. Daarnaast is het mogelijk kinderbijslag online aan te vragen door het formulier op de website van de rijksdienst te downloaden en, samen met de vereiste documenten, per e-mail in te dienen.

Voor het aanvragen zijn verschillende documenten nodig, waaronder een sédula van de aanvrager en eventueel partner, een bewijs van bankrekeningnummer, en voor niet-Nederlandse burgers een geldige verblijfsvergunning van zowel de ouder/verzorger als de kinderen. De campagne benadrukt het belang van het benutten van deze regeling om de opvoeding en ontwikkeling van kinderen in Caribisch Nederland te ondersteunen.