The Bonaire Tourism Scholarship Program open voor toerismeprofessionals op Bonaire 2024-04-04

KRALENDIJK – Het beurzenprogramma ‘The Bonaire Tourism Scholarship Program’ voor toerisme en gastvrijheid op Bonaire is nu open voor aanmeldingen tot 5 juli 2024. De studiebeurs biedt financiële steun aan studenten en professionals, waardoor ze hun opleidingsdoelen en ambities voor wat betreft hun professionele carrière kunnen realiseren.

Het programma biedt financiële hulp voor diegenen die professionele cursussen, of een associate, bachelor of master programma willen starten. Na een positieve ontvangst in voorgaande jaren, waarbij tot 60 aanvragen werden ingediend, streeft het programma ernaar talent van eigen bodem te ontwikkelen en te behouden.

De beurzen variëren afhankelijk van het programma dat de kandidaten kiezen en zijn bedoeld om het collegegeld te dekken bij aanvang van de studie. Dit initiatief wil de educatieve vooruitgang van deelnemers faciliteren en tegelijkertijd de lokale talentpool voor de toerismesector op Bonaire te vergroten.

Voor meer informatie over het programma en de aanmeldingsprocedure kunnen geïnteresseerden terecht op de specifieke website voor het beurzenprogramma. Hier vindt men alle details over de beschikbare beurzen en de vereisten voor aanmelding.