Diverse incidenten houden politie Bonaire bezig tijdens Paasweekend Redactie 2024-04-04

Drukte tijdens het Paasweekend op Donkey Beach | Foto ABC Online Media

KRALENDIJK – In de afgelopen dagen heeft de politie van Bonaire verschillende incidenten afgehandeld, variërend van branden tot verkeersongevallen en aanhoudingen. Hier volgt een overzicht van recente gebeurtenissen.

Brandweer blust voertuigbrand op Kaya Pos di Amor

In de vroege uren van dinsdag 2 april ontdekte een politiepatrouille rookontwikkeling bij een verlaten pick-up op het terrein van een appartementencomplex aan de Kaya Pos di Amor. De brandweer slaagde erin de brand te blussen, waarbij de bestuurdersstoel volledig was afgebrand. Gelukkig vielen er geen gewonden.

Bestuurder raakt gewond na een aanrijding op Kaya International

Een eenzijdig ongeval op maandag 1 april rond 04:25 uur op de Kaya International heeft geleid tot één gewonde. Een auto botste tegen een hek en vervolgens tegen een gebouw nadat de bestuurder, op weg naar Belnem, de controle over het stuur verloor door te hoge snelheid. De bijrijder is voor behandeling naar het ziekenhuis vervoerd.

Twee aanhoudingen wegens rijden onder invloed

De politie heeft op zondag 31 maart en vrijdag 29 maart respectievelijk een 28-jarige vrouw en een 50-jarige man aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol na betrokkenheid bij verkeersongevallen. Beiden zijn overgebracht naar het politiebureau voor een ademanalyse, waaruit bleek dat ze de toegestane alcoholgrens hadden overschreden. Hun rijbewijzen zijn ingevorderd.

Brand in restaurant door vergeten pan op vuur

Op zondagmiddag 31 maart rukte de brandweer uit naar een brand in de keuken van een restaurant aan de Julio A. Abraham Boulevard. Een achtergelaten pan op het vuur veroorzaakte de brand. Bewoners van de appartementen boven het restaurant werden geëvacueerd. Gelukkig konden de eigenaren ter plaatse door ambulancepersoneel worden nagekeken en vielen er geen gewonden.

Aanhouding na poging tot doodslag op politieagent

Een 21-jarige man werd op zondag 31 maart aangehouden op verdenking van zware mishandeling en poging tot doodslag op een politieagent. Na een melding van vernieling, negeerde de verdachte de bevelen van de politie, reed een agent aan en vluchtte. De agent is voor medische behandeling naar het ziekenhuis gebracht en de verdachte meldde zich later op het politiebureau waar hij werd aangehouden.

Aanhoudingen en incidenten tijdens verkeerscontroles en het paasweekend

De politie hield diverse controles, waarbij verschillende overtredingen aan het licht kwamen, waaronder rijden zonder geldige papieren.

Tijdens het paasweekend was kamperen toegestaan op de stranden van Bonaire van donderdag 28 maart tot en met woensdag 3 april. Over het algemeen verliep het kamperen rustig, maar er waren enkele meldingen waarbij politieassistentie nodig was, zoals meldingen van muziekoverlast, verkeersbelemmering en verzoeken tot bemiddeling tussen kampeerders.