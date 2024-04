Nieuws van Bonaire Burgemeester Medellín verbiedt prostitutie in populaire wijk El Poblado Redactie 2024-04-04 - 3 minuten leestijd

Burgemeester Frederico Gutièrrez tijdens de afkondiging van de twee decreten. Foto: Alcaldía de Medellín

MEDELLÍN, COLOMBIA – De burgemeester van de stad Medellín, Federico Gutiérrez, heeft twee decreten uitgevaardigd om seksuele uitbuiting in de bij buitenlandse toeristen zeer in trek zijnde wijk El Poblado aan te pakken. De maatregelen komen na een incident met een Amerikaanse toerist die samen met twee minderjarige meisjes werd betrapt in een hotel in de populaire en welvarende wijk.

Het eerste decreet schort gedurende zes maanden het aanbod en de vraag naar seksuele diensten in de wijk op. Gutiérrez verduidelijkte tijdens een persconferentie dat de maatregel niet tot doel heeft prostituees het leven zuur te maken, omdat prostitutie niet verboden is volgens de Colombiaanse grondwet.

De focus van de actie ligt op pooiers, “klanten” en commerciële gelegenheden die seksuele ontmoetingen faciliteren. De decreten zijn vanaf maandag 1 april jl. van kracht. Het hotel met de naam Gotham, waarin de Amerikaan met de twee jonge meisjes werd aangetroffen, moet op last van de autoriteiten 10 dagen gesloten blijven.

Het tweede decreet brengt een tijdelijke wijziging aan in de openingstijden van de Horecagelegenheden in het bruisende Parque Lleras, waar dagelijks honderden vrouwen samenkomen en worden benaderd door veelal buitenlandse mannen. Ondernemers ervaren de maatregel als een koude douche, die hun onevenredig hard treft.

Meer problemen

Buitenlanders die op zoek zijn naar seks met minderjarigen is niet het enige probleem waar Medellín mee te kampen heeft. Verschillende buitenlandse toeristen in de wijk zijn de afgelopen maanden dood aangetroffen in onder meer hotelkamers, nadat zij afspraakjes hadden gehad via populaire datingapps zoals Tinder en vergelijkbare diensten.

Het vermoeden hierbij bestaat dat de betrokkenen zijn gedrogeerd met sterke slaapmiddelen, waarbij al dan niet per ongeluk een te grote dosis is toegediend. De maatregel leidde onder andere tot waarschuwingen van de Amerikaanse regering aan hun staatsburgers goed uit te kijken in het uitgaanscircuit van de populaire stad. Er kwamen in de eerste maanden van het jaar al 16 buitenlanders onder verdachte omstandigheden om het leven.

Gevlogen

Overigens is de betrokken toerist die op heterdaad werd betrapt en daarop werd aangehouden, inmiddels gevlogen. Hoewel de man gedurende enkele uren werd ondervraagd op een politiebureau, werd hij vervolgens in afwachting van verder onderzoek heengezonden.

Hierop heeft de man het vliegtuig gepakt om het land te verlaten. Er loopt inmiddels ook een disciplinair onderzoek tegen de agenten die de man lieten gaan.

De betrokken meisjes zouden respectievelijk 12 en 13 jaar oud zijn. In de kamer van de verdachte man zouden, behalve gebruikte condooms, ook resten van het relatief goedkope, maar zeer gevaarlijke verdovende middel ‘Tusi’ zijn aangetroffen.