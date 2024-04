Nieuws van Bonaire Brand in appartement door ventilator Redactie 2024-04-04 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Op dinsdagavond 2 april tegen middennacht ontstond er brand in een appartementencomplex op de Kaya Inglatera. Bij aankomst heeft de politie met spoed de bewoners van het appartementencomplex geëvacueerd.

De brand is gestart in een appartement op de eerste verdieping, volgens de omstanders waren er nog personen aanwezig in dit appartement. Naar aanleiding hiervan zijn de agenten het appartement in gegaan om er twee personen uit te halen.

De brandweer bluste de brand en de twee personen die als laatste uit het appartementencomplex zijn gehaald zijn door het ambulancepersoneel behandeld. Een van hen werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling wegens brandwonden.

De brand bleek te zijn veroorzaakt door een ventilator in het appartement.