Politie & Justitie Ongeluk op Kaya Korona kost weer leven aan ezelveulen Redactie 2024-04-02 - 1 minuten leestijd

Het inwendig letsel was zo groot, dat de toegesnelde dierenarts niks anders kon doen dan de jonge ezel te laten inslapen. Foto: Donkey Sanctuary

KRALENDIJK – Een ongeluk heeft op zondagavond het leven gekost aan een ongeveer 10 maanden oude ezel. De jonge ezel werd rond half vier in de ochtend aangereden door een automobilist. De gealarmeerde dierenarts kon helaas niet veel meer doen dan de zwaar toegetakelde ezel in te laten slapen.

Volgens Marina Melis, van Donkey Sanctuary Bonaire gaat het al om het 13e ongeluk met een ezel in het verkeer in het eerste kwartaal van 2024. Naar het zich laat aanzien gaat het om het zoveelste geval van ‘hit en run’ waarbij een automobilist en een ezel betrokken is. Hoewel Melis al tientallen van dit soort ongelukken voorbij heeft zien komen, wordt ze nog altijd witheet van woede bij elke volgende aanrijding.

Schamen

“En dan zijn er nog steeds mensen die beweren dat de ezels los moeten blijven lopen op het eiland en dat er nooit ongelukken zijn en dat wij gestopt moeten worden met het verzamelen van ezels”, aldus Melis die vindt dat de veroorzakers van het leed zich de ogen uit de kop moeten schamen.

Een veel te grote snelheid, maar ook het achter het stuur kruipen met te veel alcohol op, is veel debet aan het grote aantal ongelukken. De Kaya Korona is hierbij bijzonder berucht. Helaas heeft het onverantwoordelijke rijgedrag ook al geleid tot menselijke slachtoffers.