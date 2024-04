Klimaat & Weer Weerbericht van Bonaire: Bewolkt met lokale bui Redactie 2024-04-01 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Komende dagen ligt de gemiddelde temperatuur tussen de 27 en 31 graden Celsius. De wind komt uit het oosten, is stabiel en neemt gedurende de week toe. De kans op bewolking is groot, waarbij er misschien een lokale bui kan vallen.

Deze week zal rustig verlopen, waarbij het voor vakantiegangers mooi weer zal zijn. Bewolking is aanwezig. Toch zullen er genoeg zonuren aanwezig zijn. De temperatuur is gemiddeld voor de tijd van het jaar. De wind is matig (16-17 knopen), maar neemt richting vrijdag toe (24-25 knopen).