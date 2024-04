Luchtvaart & Reizen Kunstwerk ‘Trippin Tuna’ nu te zien op Flamingo Luchthaven Bonaire Redactie 2024-04-01 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Het kunstwerk van kunstenaar Fred Ros, met de naam ‘Trippin Tuna’, is tot eind april a.s. nog te bewonderen in de incheckhal van de Flamingo luchthaven op Bonaire.

“In deze ruststop op haar trip wordt zij onderdeel van de reis van anderen, de reizigers van en naar Bonaire. Je kan een kijkje nemen bij zowel aankomst als vertrek, of bij het ophalen en wegbrengen van je gasten. Als je goed kijkt, kan je zien waarom The Tuna even rust houdt, welk geheim ze bij zich draagt…” zegt Ros over zijn kunstwerk.

De Trippin’ Tuna is een tonijn van staal van bijna vijf meter lang, met de hand gesmeed in Nederland. Het is de bedoeling van de kunstenaar dat de Trippin’ Tuna uitgroeit tot icoon voor Bonaire, het beroemdste monument onder water. Kunstwerk Trippin Tuna komt aan op Bonaire