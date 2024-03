Politie & Justitie KPCN waarschuwt voor nieuwe hackingmethode op Bonaire Redactie 2024-03-30 - 3 minuten leestijd

KRALENDIJK – Het Cybercrime Team van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) heeft een waarschuwing uitgegeven voor een nieuwe methode van hacking die momenteel op Bonaire wordt waargenomen.

Deze methode richt zich specifiek op het hacken van social media-accounts. Personen op Bonaire worden benaderd in het Papiaments via verschillende sociale mediaplatforms. De benadering komt vaak in de vorm van hulp bij het beheren van hun account. Het is belangrijk op te merken dat deze benaderingen niet altijd afkomstig zijn van onbekende accounts; het kan ook voorkomen dat gehackte accounts van bekenden worden misbruikt om zich voor te doen als vrienden van de ontvanger.

De werkwijze van deze methode is als volgt: gebruikers worden gevraagd om hun inloggegevens te verstrekken, inclusief gebruikersnaam, wachtwoord, verificatiecode en tweestapsverificatiecode. Zodra deze informatie wordt gedeeld, krijgen cybercriminelen volledige controle over het account van het slachtoffer. Ze kunnen zich voordoen als de legitieme gebruiker en zelfs het account gebruiken om andere strafbare feiten te plegen door contacten op het social media-account te benaderen en nieuwe slachtoffers te maken.

Om te voorkomen dat jouw account gehackt wordt, worden de volgende tips aanbevolen:

Deel nooit jouw inloggegevens met anderen, inclusief familie en vrienden.

Wees wantrouwig ten opzichte van verzoeken van bekenden die vragen om jouw wachtwoord of inloggegevens.

Gebruik een sterk wachtwoord bestaande uit minimaal 12 tekens, met een combinatie van hoofdletters, kleine letters, cijfers en symbolen.

Verander je wachtwoord minstens één keer per jaar.

Installeer tweestapsverificatie.

Wees voorzichtig met het delen van persoonlijke gegevens.

Vermijd het gebruik van openbare wifi.

Houd de software van je telefoon en computers regelmatig up-to-date.

Gebruik een Virtual Private Network (VPN) om je data te versleutelen.

Gebruik je gezond verstand.

Indien je toch slachtoffer wordt van deze hackingmethode, adviseert het Cybercrime Team van KPCN het volgende:

Maak een screenshot van de profielnaam, foto of het telefoonnummer van de hacker.

Meld de hackingpoging bij de politie.

Rapporteer en blokkeer het account dat probeert jouw account te hacken.

Slachtoffers van deze hackingmethode, of personen die te maken hebben gehad met andere vormen van cybercriminaliteit, worden aangemoedigd contact op te nemen met de afdeling Cybercrime van het Korps Politie Caribisch Nederland via telefoonnummer 715-8000 of via e-mail op cybercrime@politiecn.com.