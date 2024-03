Natuur STINAPA waarschuwt: naast kans op Man o’ War ook Blue Button Jellies in de zee Hans Hofstra 2024-03-29 - 2 minuten leestijd

Blue Button Jellies kan huid irritatie veroorzaken. Foto: Shayama Koster

KRALENDIJK – Natuurorganisatie STINAPA waarschuwt watersporters om dit weekend op te passen voor de Man o’ War (Portugees Oorlogsschip) en de Blue Button Jellies (Porpita Porpita). Beide kwalachtige soorten kunnen huidirritaties, pijnlijk en gevaarlijk zijn.

In een eerder artikel schreef Bonaire.nu al over het gevaar van het Portugese Oorlogschip. Bij een wind reveral op Bonaire, komt dit soort vaker voor aan de westkust. Watersporters worden door STINAPA gewaarschuwd voor de gevaren van een steek.

Ook dit keer zijn er Portugese Oorlogsschepen rondom Bonaire opgemerkt. Foto: Diana van den Heuvel

Blue Button Jellies

Ook de Blue Button Jellie is afgelopen dagen gesignaleerd. Ook al is de Porpita Porpita niet gevaarlijk, wel kan deze huidirritatie geven. De Porpita porpita is een soort hydrozoön, algemeen bekend als de blauwe knoopkwal of gewoon blauwe knoop. Het behoort tot de orde Chondrophora binnen de klasse Hydrozoa. Ondanks zijn geleiachtige uiterlijk is Porpita porpita geen echte kwal maar eerder een koloniaal organisme.

Elke “blauwe knoop” bestaat uit een kleine schijfvormige kolonie, meestal ongeveer 1-2 centimeter in diameter, met een kenmerkende blauwe kleur. Bovenop heeft het een met gas gevulde drijver en talrijke tentakels die eronder hangen. Deze tentakels zijn uitgerust met stekende cellen, nematocysten genaamd, waarmee de kolonie kleine planktonorganismen vangt voor voedsel.

Porpita porpita wordt meestal aangetroffen in warme oceaangebieden over de hele wereld, met name in tropische en subtropische gebieden. Het drijft vaak aan het wateroppervlak, meegevoerd door oceaanstromingen. Hoewel zijn steek relatief mild is vergeleken met sommige andere kwallensoorten, is het toch raadzaam om ze niet aan te raken, aangezien ze irritatie aan de gevoelige huid kunnen veroorzaken.

Mocht je toch in aanraking zijn gekomen met de Porpita Porpita, zorg dan dat je het water verlaat. Gebruik het middel “Sting No More” en zoek eventuele medische hulp.