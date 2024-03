Vacatures Bonaire Beleidsmedewerker Communicatie Melanie Zandwijk 29 maart 2024

Wil jij bijdragen aan de ontwikkeling van MHC door beleid en communicatie op een hoger niveau te brengen? Dan zijn we op zoek naar jou! Want voor ons beleidsteam zijn we op zoek naar een proactieve, resultaatgerichte en bevlogen collega in de functie van:

Beleidsmedewerker Communicatie

(standplaats Bonaire voor 40 uur per week)

Wat ga je doen?

Als onderdeel van het beleidsteam adviseer en ondersteun je de Raad van Bestuur en het management bij de ontwikkeling, implementatie en toepassing van beleid en heb je communicatie als aandachtsgebied. Dit doe je o.a. door:

verantwoordelijk te zijn en zorg te dragen voor het ontwikkelen van in- en externe communicatie, zoals bijv. folders, nieuwsbrieven, promotiemateriaal en persberichten

het organiseren van in- en externe evenementen en het vertegenwoordigen van MHC op beurzen

de pers te woord te staan, contacten te onderhouden en de reputatie van MHC te bewaken.

communicatiekanalen te beheren, zoals onze website en sociale media-kanalen.

beleidsvoorstellen te doen op basis van bijv. trends en ontwikkelingen.

te bouwen aan het imago en de bekendheid van MHC en een bijdrage te leveren aan de de-stigmatisering rondom geestelijke gezondheidszorg en verslaving.

klachten in behandeling te nemen als klachtenfunctionaris. Daarbij draag je zorg voor de verwerking en archivering van het klachtenproces door als eerste opvang van klachten van cliënten en/of diens naasten op te treden, het ondersteunen bij bemiddelingsgesprekken tussen de klager en de beklaagde, en te adviseren over mogelijke kwaliteitsverbeteringen inzake klachten.

leiding te geven of deel te nemen aan project- of werkgroepen, zoals ondersteuning bij preventie-activiteiten of het helpen opstellen van subsidieaanvragen.

Waar ga je aan de slag?

MHC ontwikkelt zich steeds meer naar een allround GGZ-instelling waar onze medewerkers werken met creativiteit, passie en doorzettingsvermogen. Als beleidsmedewerker ga je onderdeel uitmaken van een team waarin je nauw samenwerkt met je collega’s, maar ook zelfstandig aan je eigen portefeuilles werkt. Wil je meer weten over MHC? Kijk dan op onze website.

Wat bieden wij?

We bieden een contract voor de duur van een jaar waarbij een vaste aanstelling op termijn tot de mogelijkheden behoort. Inschaling vindt plaats in FWG 55 en is afhankelijk van ervaring en opleiding: minimaal $ 3.551,- en maximaal $ 5.193,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (40 uur).

Verder bieden we een dynamische werkomgeving met ontwikkelmogelijkheden en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Wat vragen wij van jou?

Een relevante afgeronde HBO-opleiding. Aangevuld met meerjarige beleidservaring in bij voorkeur de zorgsector.

Kennis van regelgeving en beleid van de zorg in de gezondheidszorg. Daarnaast heb je voelsprieten voor wat er speelt in de organisatie en durft dit te vertalen naar acties voor beleid.

Uitstekende communicatieve vaardigheden. Daarbij beheers je de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Je beheerst tevens Papiamentu of je hebt een talenknobbel zodat je de taal snel eigen kunt maken d.m.v. een verplichte talencursus.

Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken, bent flexibel en beschikt over doorzettingsvermogen. Daarnaast ben je creatief, bereid om je vast te bijten in onderwerpen, bezit je een hands-on mentaliteit en ben je een sterke verbinder naar de collega’s op de werkvloer. Dit doe je met de nodige culturele sensitiviteit.

Interesse?

Stuur dan je sollicitatie en CV vóór donderdag 18 april 2024 naar secretariaat@mentalhealthcaribbean.com. Indien je vragen hebt kun je contact opnemen met Erik Jansen, Directeur-bestuurder, +599 7961009 of +31622517465 (vanuit NL). De (online) gesprekken zullen plaatsvinden vanaf week 17.

Bij gelijke geschiktheid genieten kandidaten uit het Caribisch gebied of kandidaten die hun wortels hebben in het Caribisch gebied de voorkeur.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.