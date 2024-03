Vacatures Bonaire Verpleegkundige Adolescentenzorg Melanie Zandwijk 28 maart 2024

Sentro Akseso Boneiru, dé centrale toegangspoort tot ondersteuning en welzijn op Bonaire, is ontstaan uit de bundeling van diverse lokale organisaties, waaronder Sentro Hubentut i Famia, Integrale Wijkontwikkeling, Maatschappelijke Ondersteuning, advies- en meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Guiami) en het Zorg- en Veiligheidshuis. Als zelfstandige stichting biedt Akseso een breed scala aan diensten, waarbij alle inwoners van Bonaire kunnen rekenen op toegankelijke informatie, deskundig advies en ondersteuning op diverse leefgebieden.

Binnen de dynamische afdeling Jeugdgezondheidszorg, bestaande uit een gedreven team van ongeveer tien professionals, waaronder een teamleider, verpleegkundigen, een administratief medewerker en een projectcoördinator, is Akseso momenteel op zoek naar een ervaren verpleegkundige ter uitbreiding voor de adolescentenzorg.

Heb jij een passie voor adolescentenzorg en ben je een deskundige verpleegkundige? Dan nodigen wij je uit om verder lezen.

Functieomschrijving:

De adolescentenzorg is specifiek gericht op adolescenten in de leeftijdsgroep van 12 tot 18 jaar. Je richt je op de fysieke, mentale, emotionele en sociale gezondheid van jongeren tijdens de adolescentie, een cruciale fase in de ontwikkeling.

Je speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van adolescenten. Je kunt hierbij denken aan een gezondheidsevaluatie om de fysieke en mentale gezondheid te beoordelen (groeicontroles, bloeddrukmetingen etc.) Je geeft voorlichting en advies over gezonde levensstijlkeuzes, seksuele gezondheid, voeding om gezond gedrag te bevorderen. Je bent betrokken bij het verstrekken van vaccinaties en andere vormen van preventieve zorg om de gezondheid te waarborgen. Daarnaast biedt je ondersteuning en begeleiding op het gebied van mentale gezondheid en verwijs je door naar gespecialiseerde zorgverleners indien nodig.

Je hebt als verpleegkundige in de adolescentenzorg een brede rol en omvat zowel preventieve als curatieve aspecten van de gezondheidszorg, met specifieke aandacht voor de unieke behoeften en uitdagingen van adolescenten.

Functietaken:

Houdt verpleegkundig spreekuur en verstrekt informatie over medische/ preventieve zorg;

Voert intakegesprekken en stelt onderzoeksplannen op;

Ondersteunt de jeugdarts bij medisch onderzoek en informeert over de gezondheidstoestand;

Inventariseert wijzigingen in leefgebieden en analyseert zorgbehoefte;

Geeft indicatiestelling en levert een bijdrage aan een medisch trajectplan;

Observeert effecten van interventies en adviseert over maatregelen;

Vertaald trajectplan naar uitvoering van verpleegkundige zorg;

Voert verpleegkundige zorgdiagnoses uit en begeleidt doelgroepen met specifieke problemen;

Stemt af met medische functionarissen en draagt bij aan ontwikkeling van protocollen;

Signaleert medische problemen en geeft nazorginformatie aan patiënten;

Levert bijdrage aan ontwikkeling van methoden ter bevordering van gezonde groei;

Zet doelgroepgerichte preventieprogramma’s op en geeft voorlichting over diverse gezondheidsaspecten.

Plant en voert vaccinatieprogramma’s uit, registreert gegevens voor onderzoek en fungeert als vertrouwenspersoon.

Functie-eisen:

Theoretisch-praktische kennis van verpleegkundige handelingen;

Kennis van psychische, sociale en somatische zorg;

Vaardigheid in uitvoeren van werkzaamheden conform protocollen en procedures;

Coördinerende vaardigheden tussen zorgverleners en patiënten;

Kennis van wet- en regelgeving op het gebied van gezondheidszorg;

Ervaring in snel beoordelen van situaties en effectief handelen bij noodsituaties.

Daarnaast beschik je over:

Minimaal een HBO-Verpleegkundige diploma;

Je hebt ervaring in de adolescentenzorg;

Je hebt een BIG-registratie;

Je beschikt over computervaardigheden zoals Microsoft Office en softwareprogramma’s voor de zorg.

Je hebt affiniteit met de Bonairiaanse cultuur;

Je bent in het bezit van het rijbewijs B;

Je spreekt Papiamentu en daarnaast beheers je de Nederlandse, Spaanse en Engelse taal.

Wat bieden wij:

Inschaling in functieschaal 9 van minimaal $2.762,- en maximaal $3.779 bruto per maand bij een fulltime aanstelling van 36 uur per week. Inschaling op basis van kennis en ervaring;

Vakantiegeld, 13 e maand en pensioenregeling;

maand en pensioenregeling; 23 vakantiedagen bij een fulltime aanstelling;

Een tijdelijke aanstelling van een jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren;

Interne- en externe opleidingsmogelijkheden;

Bij kandidaten van buiten het eiland een tegemoetkoming in de verhuiskosten.

Belangrijke informatie:

Een assessment of casusuitwerking kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Onze vacatures worden ook intern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur.

Voor informatie over de vacature

Naam: Carrola Leonora – Vlijtig, Teamleider Jeugdgezondheidszorg

Telefoon: +599 701 7945 Email: vacature@aksesobon.com

