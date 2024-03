Politie & Justitie Verdachte van brandstichting auto’s aangehouden op luchthaven Bonaire Redactie 2024-03-28 - 0 minuten leestijd

KRALENDIJK – Op dinsdag 26 maart, omstreeks 19:00 uur, heeft de Koninklijke Marechaussee (KMar) op de luchthaven een 32-jarige man aangehouden. De aanhouding vond plaats in verband met een lopend politieonderzoek naar de brandstichting van auto’s op de Kaya Hulanda in september 2023.

De man is aangehouden op verdenking van brandstichting en bedreiging, waarna hij is overgedragen aan de politie. Het onderzoek naar deze zaak is momenteel gaande.