Politie & Justitie Politie arresteert twee verdachten wegens bezit van vuurwapens Redactie 2024-03-27 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Op zaterdagochtend rond 2:35 uur werd een 30-jarige man in het centrumgebied gearresteerd wegens overtreding van de Vuurwapenwet BES.

Enkele politieagenten, die in hun vrije tijd buiten een uitgaansgelegenheid aan de Kaya Princes Marie waren, observeerden een onbekende man die een vuurwapen in zijn broeksband stak wat leidde tot de beslissing om de man aan te houden en het vuurwapen te confisceren. De verdachte werd overgebracht naar het politiebureau, waar het vuurwapen in beslag werd genomen.

Op zondag 24 maart werd in verband met deze zaak een huiszoeking uitgevoerd in een woning aan de Kaya Chippewa. Hierbij werd een 22-jarige man aangehouden wegens overtreding van de Vuurwapenwet BES. Het onderzoek naar deze zaak is nog gaande.