Gezondheidszorg Aantal patiënten met Dengue op Bonaire groeit niet meer Redactie 2024-03-25 - 2 minuten leestijd

Gedeputeerde Nina den Heyer tijdens de persconferentie van afgelopen vrijdag

KRALENDIJK – Gedeputeerde van gezondheidszorg Nina den Heyer zegt dat er op het eiland wel sprake is van meer gevallen van Dengue (knokkelkoorts) dan in de afgelopen jaren het geval was, maar dat het aantal gevallen al enkele weken niet meer groeit.

Ook vertelde Den Heyer dat er op Bonaire tot zover niemand is overleden door besmetting met het Denguevirus en dat er, als het gaat om 2024 tot nog toe maar twee mensen in het ziekenhuis zijn opgenomen in verband met complicaties die door het virus zijn veroorzaakt.

Vanuit het Openbaar Lichaam Bonaire wordt steeds onderzoek gedaan naar mogelijke broedplaatsen, vooral ook in de omgeving van patiënten die met het virus besmet zijn geraakt. “Eerst gebeurde dat zelfs 7 dagen per week, maar nu het aantal nieuwe gevallen zich heeft gestabiliseerd wordt dat onderzoek 5 dagen per week gedaan”, aldus Den Heyer tijdens de wekelijkse persconferentie afgelopen vrijdag.

Op deze manier is onderzoek gedaan bij 100 huizen op het eiland, terwijl er in totaal 400 mogelijke broeiplekken zijn bezocht om vast te stellen of de Dengue veroorzakende Aedes Aegypti mug daar ook aanwezig was.

Meehelpen

De gedeputeerde deed ook een oproep aan de burgers mee te helpen met het bestrijden van de mug en haar broedplaatsen. “We kunnen zelf ook heel veel doen, door bijvoorbeeld ramen en deuren dicht te houden op momenten dat er veel muggen rond het huis zwermen, door beschermende kleding te dragen of door een beschermend middel op de huid te smeren”.

Daarnaast wordt in verschillende spotjes van de overheid opgeroepen broedplaatsen te voorkomen, door geen objecten in de tuin te hebben, waarin water blijft staan na een regenbui.