Vissers Bonaire niet blij met nieuwe pier

Archieffoto van de pier in Sorobon

Door Caribisch Netwerk | Marit Severijnse

De vissers op Bonaire zijn niet blij met de nieuwe pier. De visserspier in Sorobon was al lange tijd toe aan renovatie toe, maar veel problemen waar de vissers tegenaan liepen, zijn nog steeds niet opgelost.

“Het is gerepareerd, maar beneden peil”, zegt Ernest de Lanoy, voorzitter van Piskabon, de belangenbehartiger van de vissers op Bonaire.

Elke ochtend vertrekken de vissers vanuit deze pier om te gaan vissen. “Het speelt een hele belangrijke rol in hun leven. We hebben al veel geduld opgebracht en het houdt een keertje op.”

Video: Marit Severijnse

‘Levensgevaarlijk’

Door achterstallig onderhoud was de pier lange tijd levensgevaarlijk, aldus De Lanoy. “We hebben gesmeekt om het te laten maken. Er zijn al veel ongelukken geweest. Ook met toeristen die hun voeten bezeerden aan uitstekende spijkers en hout.”

“We regelden alle vergunningen en hadden ook een bedrijf gevonden om het uit te voeren.” Maar de gemeente (directie Ruimte en Ontwikkeling) koos voor een ander bedrijf. “Ze vonden het te duur, maar nu ze het moeten repareren, wordt het dubbel zo duur!”

Vissers nooit om feedback gevraagd

Belangrijke eisen van de vissers voor de pier, werden niet of onvoldoende meegenomen. “Het plateau waar de vissers hun vis schoonmaken, is bijvoorbeeld te hoog gebouwd, ze kunnen er niet bij.”

De vissers zijn ook boos dat de pier nooit aan hen is onthuld. “We moesten het via via horen, terwijl het voor de vissers bedoeld was! We konden niks bespreken. Moeten wij dit dan maar slikken?”

“Het moet gewoon opnieuw gerepareerd worden en op een duurzame manier. Van bovenaf ziet het hout er mooi uit, maar de onderkant is een puinhoop.”

‘Pier zal worden hersteld’

Volgens de lokale overheid (afdeling Ruimte en Ontwikkeling) zal de pier worden hersteld. Binnen welke termijn is niet duidelijk.

“Het proces bestaat uit een eerste oplevering, onderhoudstermijn en definitieve oplevering. Het proces loopt en de gebreken zullen worden hersteld voor de definitieve oplevering. Die is nog niet geweest.” Ook jaarlijkse overheidsbijdrage niet op tijd.

Ook op het gebied van financiën is Piskabon niet blij met de gemeente (directie Ruimte en Ontwikkeling). De belangengroep heeft een zogenoemd ‘zorgcontract’ waarmee ze jaarlijks een bijdrage ontvangen van de overheid om vissers te ondersteunen. “Via ons kunnen ze bijvoorbeeld visartikelen goedkoper krijgen.”Maar die bijdrage is voor het tweede jaar op rij niet op tijd binnen. “Jaarlijks moeten we verantwoorden wat we met die bijdrage gaan doen. Logisch”, zegt De Lanoy. “Maar dit hebben we vorig jaar april al ingeleverd en het is nog steeds niet goedgekeurd!”“Constant hoor je dat ze ‘ermee bezig zijn’, onkunde als je het mij vraagt.”Piskabon maakt zich zorgen over hoe ze de komende tijd doorkomen. “We doen ons best, maar het wordt krap. Ik heb ook mijn verantwoordelijkheid naar de vissers toe. Het stagneert ons werk.”Volgens de afdeling Ruimte en Ontwikkeling is het proces nog in behandeling. Wanneer de subsidie wordt uitbetaald, is niet duidelijk. “Pas na goedkeuring van de begroting 2024 ( September – oktober 2023) worden aanvragen aan het begin van het budget jaar 2024 afgehandeld. Dit proces loopt nu.”