Politie & Justitie Verdachte op Bonaire aangehouden voor smokkelen drugs naar gevangenis Redactie 2024-03-20 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Maandagmiddag werd een 33-jarige man aangehouden op verdenking van het overtreden van de Opiumwet BES. Hij werd betrapt op de Plantage Aruba toen hij probeerde verdovende middelen te smokkelen naar een gedetineerde in de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN).

De controle op het binnenbrengen van contrabande leidde tot de ontdekking van de drugs, verpakt in plastic zakjes, die direct in beslag zijn genomen. Naar aanleiding van de aanhouding heeft de politie een huiszoeking uitgevoerd op de Kaya Kuarta, waar nog meer verdachte middelen en weegschalen zijn gevonden. Deze zijn eveneens in beslag genomen.

Het onderzoek naar de zaak is nog in volle gang.