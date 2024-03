Vacatures Bonaire Vacature TIG Lasser Melanie Zandwijk 20 maart 2024

Ben jij die TIG-Lasser die op zoek is naar een nieuwe uitdaging? Dan zoeken we jou!

Wat doet een TIG-lasser:

Het TIG-lassen is een bepaald lasproces dat geschikt is voor nauwkeurig laswerk en behoort tot te bij de familie lastechnieken van het elektrisch booglassen. De af afkorting ‘TIG’ staat voor ‘Tungsten Inert Gas’. Tungsten is de Engelse benaming voor wolfraam en daarnaast wordt er dus gebruikt gemaakt van inert gas. TIG-lassen wordt vooral toegepast in een dunne plaat van aluminium en RVS maar kan ook voor staal gebruikt worden. Met deze vorm van lassen kan er een hoge laskwaliteit worden bereikt. Verder is het TIG-lasproces geschikt voor het aanbrengen van grondlagen.

Werkzaamheden bestaan uit:

Het lassen van complexe producten;

Het samenstellen van nieuwe componenten;

Het uitvoeren van voor- of nabewerkingen (plaatwerk);

Werken aan de hand van (technische) werktekeningen en werkvoorbereidingen;

Het uitvoeren van controles;

Het samenstellen van werktuigbouwkundige installaties;

Het onderhouden van machines en materialen;

Werkzaamheden als buigen, knippen, slijpen, boren en zagen kunnen ook voorkomen.

Opleiding

TIG-Lasser of gelijkwaardig

Certificaat TIG-Lasser

Functie-eisen

Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring;

Is in het bezit van vervoer en of zorgt dat hij of zij zelfstandig en op tijd op het werk komt;

In het bezit van rijbewijs B, rijbewijs BE is een pre;

Is in bezit van een set handgereedschap: draadkniptang, striptang, lashelm, lashandschoenen, slijpset compleet, lasbeveiliging, lasnaadborstel, handypen, bikhamer, veiligheidsschoenen;

Flexibiliteit;

Onbesproken gedrag;

Geen 7-4 mentaliteit;

Secuur werk.

Geschikte kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken bij accounting@rotechbonaire.com

