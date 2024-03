Politie & Justitie Pepperspray ingezet tegen agressieve hond op de Kaya Libertador Simon Bolivar Redactie 2024-03-20 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Op maandagochtend 18 maart escaleerde een incident waarbij een agressieve hond, na over een hek te zijn gesprongen, mensen aanviel op de Kaya Libertador Simon Bolivar. De centrale meldkamer ontving hierover een melding, waarin specifiek werd verwezen naar een zwarte hond als de aanvaller.

Bij aankomst constateerde de wijkagent niet alleen de aanwezigheid van de genoemde zwarte hond, maar ook van twee witte honden op hetzelfde adres. Toen de agent het terrein naderde om te verifiëren of er iemand aanwezig was, confronteerde de agressieve hond hem door over het hek te springen. Ter zelfverdediging gebruikte de agent pepperspray tegen de hond. De eigenaar van de hond was ten tijde van het incident niet aanwezig, en de politie heeft een onderzoek ingesteld naar de zaak.