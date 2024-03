Onderwijs Onderwijsinspectie positief over ontwikkelingen bij Scholengemeenschap Bonaire Redactie 2024-03-17 - 1 minuten leestijd

Het Managementteam van de SGB is blij met de uitkomsten. Foto: SGB

KRALENDIJK- De Inspectie van Onderwijs heeft tussen 4 en 14 maart een uitgebreid bezoek gebracht aan de Scholengemeenschap Bonaire (SGB) met een positief resultaat als gevolg.

De inspecteurs bevestigden volgens de SGB de uitgezette koers om kwaliteitsverbetering in te zetten, maar zijn ook positief over de nadruk op samenwerking binnen de scholengemeenschap, maar ook met externe partners.

De inspectie is ook positief over de mate van betrokkenheid van medewerkers op de SGB, als ook over de positieve instelling.

Huisvesting

Daarnaast toont de Inspectie zich tevreden over het feit dat gewerkt wordt aan de randvoorwaarden om kwalitatief goed onderwijs te verzorgen, zoals bijvoorbeeld de huisvesting.