Vacatures Bonaire Vacature Pedagogische Medewerkers Melanie Zandwijk 16 maart 2024

Het is de missie van Stichting Project om middels een professionele aanpak zorg te dragen voor jongeren tussen de 8 en 18 jaar met complexe problematiek. Ze te begeleiden naar een positieve participatie in de thuis-, sociale- en maatschappelijke omgeving. Om op die manier de kwaliteit van leven te verhogen en een nieuw perspectief te bieden. Stichting Project biedt een veilige omgeving van tijdelijke aard waarbij 24 uur begeleiding met verblijf geboden wordt.

Functieomschrijving

Als pedagogisch medewerker binnen één van onze groepen speel jij een onmisbare rol voor de jongeren die daar verblijven. Jij bent degene die hen begeleidt, ondersteunt en observeert binnen de groep. Je bent er op alle momenten van de dag, dankzij de roulerende diensten die je draait. Vanaf het moment dat ze opstaan tot het moment dat ze naar bed gaan, maak jij deel uit van hun leven. Je begint je dag met het ontbijt, samen met de jongeren. Je kookt voor hen, eet gezamenlijk en creëert zo een sfeer van saamhorigheid. Na schooltijd ben je er om hen op te vangen, om te luisteren naar hun verhalen en om hen te ondersteunen bij hun dagelijkse bezigheden. Naast je directe aanwezigheid, vervul je ook administratieve taken. Je schrijft dagrapportages en houdt zorgvuldig verslag bij van de ontwikkelingen van de jongere in het cliëntvolgsysteem. Met behulp van het begeleidingsplan en jouw expertise vul je jouw diensten in, in nauwe samenwerking met je team. Je weet een goed evenwicht te vinden tussen de individuele aandacht voor de jongere, de dynamiek binnen de groep en de onderlinge interactie. Je bent een bron van inspiratie en stimuleert de jongeren. Je neemt de tijd om elke situatie zorgvuldig te bekijken en te beoordelen wat elk jongere nodig heeft, met speciale aandacht voor jouw mentorkind.

Functie-eisen

Je hebt bij voorkeur een afgeronde vakgerichte MBO 4 opleiding (bijv. SPW of PBSD) of een afgeronde opleiding niveau 3 sector Zorg en Welzijn met een aantal jaar relevante werkervaring;

Jouw pedagogische hart gaat sneller kloppen voor jongeren met complexe problemen;

Vanuit jouw flexibele en betrokken houding weet jij de jongeren in de groep een veilige en vertrouwde omgeving te bieden, waar ze zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen;

Je bent in staat verbinding te maken en relationele veiligheid op te bouwen;

Je weet (verbaal) agressief gedrag te de-escaleren en de hulpvraag van de jongere te herkennen;

Je kunt maatwerk leveren aan de hand van de behoeftes van de jongere;

Je bent je bewust van de voorbeeldfunctie die je hebt.

Wat bieden wij

Een salaris in functieschaal 7 van minimaal $1.827, en maximaal $3.279, per maand bij een werkweek van 40 uur.

Inschaling op basis van kennis en ervaring;

Vakantiegeld uitkering; 8% van de bezoldiging;

Jaarlijkse bonus van $ 1000 Bruto;

Interne opleidingsmogelijkheden;

176 vakantie-uren (o.b.v. 40-urige werkweek);

Parttime mogelijkheden

Een tijdelijke aanstelling van 1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling;

Een verhuisregeling indien je vanuit het buitenland reageert.

Aanstellingseisen

Het kunnen overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG);

Het beheersen van de taal Papiamentu.

Solliciteer

Ben jij degene die zich wil inzetten voor het veilig opgroeien van jongeren met complexe problematiek en samen met de organisatie wil verder groeien, stuur dan jouw motivatiebrief en CV naar vacature@stichtingproject.com

