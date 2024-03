Vacatures Overheid Rijkstraineesprogramma Koninkrijksrelaties Melanie Zandwijk 2024-03-14 - 3 minuten leestijd

Standplaats: Den Haag

Heb je hart voor het Koninkrijk en ken jij Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba goed? Trekt het vooruitzicht om de komende twee jaar je kennis, ervaring en netwerk als professional uit te breiden bij de rijksoverheid? En heb je een afgeronde WO-Master opleiding? Dan is het Rijkstraineeprogramma voor jou!

Van 22 maart tot en met 5 april heb je de mogelijkheid om te solliciteren naar een plek in het Rijkstraineeprogramma dat op 1 september 2024 gaat starten.

Waar kun je naar uitkijken?

Zes maanden bij een afdeling bij het Directoraat-Generaal Koninkrijksrelaties van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Den Haag;

Zes maanden bij een overheidsorganisatie op een van de eilanden in Caribisch Nederland (Rijksdienst Caribisch Nederland of Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba);

Weer in Den Haag bij een vakdepartement, beleidsdirectie, uitvoeringsorganisatie of ander ministerie dat zich bezighoudt met onderwerpen in het Caribisch deel van het Koninkrijk;

En tot slot een half jaar in Aruba, Curaçao of Sint Maarten bij een Nederlandse overheidsorganisatie;

Gedurende het traineeprogramma sluit je aan bij de activiteiten van het Rijkstraineeprogramma waarin onder andere opleidingen, cursussen en evenementen worden aangeboden;

Je start met een salaris van ruim 3000 euro bruto per maand (schaal 10.0).

En…

Bij het succesvol afronden van het traineeprogramma stroom je in als werknemer bij het Directoraat-Generaal Koninkrijksrelaties.

Solliciteren

Je maakt een dossier aan in onze online omgeving waarin je over je opleidingen en (werk)ervaringen vertelt, een rijkskwaliteitscan maakt en een game based assessment aflegt;

Je stuurt je aanmelding tussen 22 maart 14:00 en 5 april 06:00 uur (lokale tijd).

Selectieprocedure

Bij de start van het traineeprogramma op 1 september 2024 ben je maximaal 2 jaar afgestudeerd aan een WO Masteropleiding. De richting maakt ons niet uit.

Je hebt geen andere verplichtingen en bent 32 uur per week beschikbaar.

Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een werkvergunning om in Nederland te kunnen werken.

Geselecteerd voor het traineeprogramma, maar je woont in Caribisch deel van het Koninkrijk?

De standplaats van het traineeprogramma is Den Haag. Voor de delen van het programma in Caribisch Nederland en in Aruba, Curaçao of Sint Maarten, is een verhuisvergoeding en tegemoetkoming in reiskosten beschikbaar.

Spreekt dit je aan? Ga naar www.werkenvoornederland.nl/starters/ traineeships voor uitgebreide informatie over het Rijkstraineeprogramma en hoe je moet solliciteren.

Schrijf je in voor de vacature nieuwsbrief Bonaire.nu heeft hét vacatureplatform van het eiland. Wil jij geen vacature missen? Meld je dan hieronder direct aan voor de nieuwsbrief met het actuele vacatureaanbod. Deze ontvang je dagelijks in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven. En, volg je ons al op Instagram? Hier vind je tevens alle laatste vacatures.