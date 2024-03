Consumenten Lokale verkoper Emerenciana: ,,Mijn doel is om goedkoop producten te verkopen aan lokale mensen” Redactie 2024-03-13 - 5 minuten leestijd

Onnie Emerenciana verkoopt voor een lage prijs producten op zaterdag.

De prijzen in de supermarkten rijzen de pan uit. Lokale bewoners, maar ook toeristen op het eiland klagen steen en been over prijzen die aan het stijgen zijn. Iets goedkoper kunnen er op zaterdag wel (lokale) producten worden gekocht. Bewoners verkopen op zaterdag tussen de Warehouse en Selibon aan de Kaya Industria eigen producten. Een van deze ondernemers is Onnie Emerenciana. Het doel van de ondernemer is duidelijk: ,,Ik wil graag zo goedkoop mogelijk vruchten verkopen aan de lokale mensen”.

,,Kijk, dit is ongeveer één kilo”, zegt Onnie Emerenciana terwijl hij een zak met twaalf passievruchten laat zien. In zijn assortiment zitten limoenen, passievruchten, watermeloen, papaya’s en soms zelfs mango’s. De ondernemer koopt zijn vruchten in via een tussenhandelaar die het weer rechtstreeks koopt van de Venezolaanse barkjes. Voor de corona-crisis konden bewoners van het eiland rechtstreeks handelen met Venezolaanse ondernemers. Door huidige regels mogen zij dat niet meer doen. In een eerder interview met gedeputeerde Abraham liet hij aan Bonaire.nu weten: ,,Op Bonaire mogen handelaren niet rechtstreeks met de consument handelen. Dit komt doordat de handelaar geen onderneming heeft ingeschreven op Bonaire“. De Venezolaanse ondernemers die op Bonaire hun producten willen verkopen moeten handelen met tussenleveranciers. Zij verkopen daarna de producten aan de supermarkten. De prijzen gaan hierdoor soms over de kop, blijkt later in dit artikel.

De rekening komt. Emerenciana vraagt 6 dollar voor de passievruchten (ongeveer $ 2,47 per kilo) en 1,5 dollar voor vijf limoenen (is ongeveer $ 3,17 per kilo) af. We vragen ons af? Hoeveel vragen de supermarkten op Bonaire nou eigenlijk voor vergelijkbare producten.

Lokale aanbieders verkopen op zaterdag hun producten tussen de Warehouse en Selibon.

Veel verschil in prijs bij supermarkten

De BonDiGro verkoopt als supermarkt de goedkoopste limoenen van het eiland. Zij vragen per kilo $ 3,43. De papaya’s kunnen het beste worden aangeschaft bij de Warehouse. Ook de passievrucht is hier relatief het goedkoopste. Opvallend is dat supermarkt van den Tweel ondanks haar uitgebreide assortiment geen papaya’s en passievruchten verkocht.

De duurste supermarkten zijn de Chinese verkopers. Wing Cheung Supermarket aan de Kaya Korona vraagt voor haar limoenen per kilo ongeveer $ 6,48. De foodmarket aan de kaya Nikiboko Noord vraagt de hoogste prijs per kilo voor de Papaya $ 3,95. Daarnaast moet je goed kijken. Veel passievruchten en andere vruchten liggen hier bedorven in de schappen. Famoso aan de Kaya Industria laat er bij de verkoop van haar passievrucht geen gras over groeien. Zij zijn de duurste en vragen $ 4,94 per kilo.

Limoen (prijs per kilo) Papaya (prijs per kilo) Passievrucht (prijs per kilo) Van den Tweel $ 3,99 Niet aanwezig Niet aanwezig Warehouse Bonaire $ 3,59 $ 3,18 $ 2,99 BonDiGro $ 3,43 $ 3,49 Niet aanwezig Famoso $ 5,50 $ 3,58 $ 4,94 * Lucky Supermarket $ 4,50 $ 3,50 $ 3,50 Zhung Kong Supermarket Hato $ 4,50 * Niet aanwezig Niet aanwezig Wing Cheung Supermarket Kaya Korona $ 6,48 Niet aanwezig Niet aanwezig Foodmarket Kaya Nikiboko Noord $ 4,75 * $ 3,95 Niet aanwezig Rincon Supermarket Kaya Nikiboko Noord $ 4,00 * Niet aanwezig Niet aanwezig * Prijzen worden hier niet bij het product gegeven. Bij de kassa worden de producten gewogen en wordt er een prijs gegeven.

Goedkoop verkopen

Niet alleen kunnen er groenten en fruit op zaterdag worden gekocht. Ook zijn er verkopers die planten, drankjes, ander lokaal voedsel en zelfs zonnepanelen verkopen. Joanny Lara staat ook op zaterdag op de markt. De van Venezuela afkomstige Lara laat weten: ,,Ik verkoop hier verschillende soorten cakes. Het zijn lokale producten die wij in Venezuela veel eten. Voor Nederlanders is het soms wennen. Ze kennen het niet. Toch merk ik dat velen het wel graag willen proberen. De ervaring van iets nieuws proberen, dat willen zij graag. Ik vind het leuk om mensen hier te laten zien wat voor cakes wij in Venezuela maken”.

Voor Emerenciana, maar ook andere lokale verkopers die op de zaterdag in hun stalletjes verschillende producten verkopen, is het niet het hoofddoel om de maximale prijs te vragen: ,,Mijn doel is om goedkoop vruchten te verkopen aan lokale mensen. Ik wil ze graag helpen. Bepaalde producten koop ik in via de Venezolaanse verkopers. Anders producten verbouw ik zelf en verkoop ik hier”.

Komende tijd zullen er ook voor andere productgroepen prijsvergelijkingen gaan komen.