Interview Van uitdaging naar bloei: Edilse Goeloe over haar drie jaar als directeur van FKPD Sylvia de Leon 2024-03-12 - 4 minuten leestijd

Edilse Goeloe | Foto's Monalisa Domacasse

KRALENDIJK — In gesprek met Bonaire.nu vertelt Edilse Goeloe over haar reis als directeur van FKPD. Goeloe heeft de stichting door een opmerkelijke transformatie geleid. Dit jaar viert FKPD, de enige stichting op de BES-eilanden die zich inzet voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, haar 45e verjaardag. Een mijlpaal die niet alleen een lange geschiedenis markeert, maar ook een nieuw tijdperk van groei en verbetering onder Goeloe’s leiding.

“Bij FKPD draait alles om de zorg voor onze cliënten,” begint Goeloe. Ze beschrijft hoe de stichting is geworteld in de gemeenschap, opgericht door ouders in Rincon 45 jaar geleden, met als doel een veilige haven en dagbesteding te bieden aan hun kinderen met beperkingen. Deze diepe verbondenheid met de gemeenschap blijft de kern van FKPD’s missie.

Onder Goeloe’s leiderschap heeft FKPD een indrukwekkende groei doorgemaakt. “Ik mag het niet zeggen, misschien als directeur, maar de ware bloei begon slechts drie jaar geleden, met een nadruk op kwaliteit van leven, zorg, en de woon- en werkomgeving van onze begeleiders ” onthult ze. De focus lag op het verbeteren van de levenskwaliteit van cliënten, de zorgkwaliteit, en de werkfaciliteiten voor begeleiders, evenals op de implementatie van nieuwe ICT-infrastructuur.

Inclusie

Een van Goeloe’s belangrijkste doelen is het bevorderen van inclusie. “Het moment dat we met onze cliënten naar een voetbalwedstrijd gingen en de reacties van het publiek zagen, besefte ik dat er nog een lange weg te gaan is wat betreft de inclusie van onze cliënten in de maatschappij. Het moet anders,” benadrukt ze. “Inclusie in de maatschappij, in onze cultuur, is essentieel. We moeten ons niet schamen voor onze cliënten. Ze hebben dezelfde rechten als iedereen.”

Goeloe spreekt openhartig over de uitdagingen die ze tegenkwam bij haar aantreden, waaronder het professionaliseren van de zorg en het personeelsbeleid. Veel begeleiders waren niet gediplomeerd, en FKPD had te kampen met financiële en operationele tekortkomingen. Ondanks deze obstakels heeft Goeloe’s achtergrond in zorg en leiderschap FKPD geholpen aanzienlijke vooruitgang te boeken.

Toekomst

Kijkend naar de toekomst, deelt Goeloe haar ambitieuze plannen voor FKPD, waaronder het opzetten van een LVB-kenniscentrum op Bonaire en het uitbreiden van ambulante hulpverlening naar Saba en St. Eustatius. De samenwerking met andere zorginstellingen en de focus op inclusie en externe activiteiten zijn sleutelaspecten van haar visie.

Reflecterend op haar driejarig jubileum als directrice, spreekt Goeloe met passie over haar liefde voor de cliënten en haar toewijding aan hun welzijn. “Het waren uitdagende jaren, maar als ik zie hoe blij onze cliënten zijn, hoe tevreden de medewerkers zijn met hun verbeterde werkomstandigheden, weet ik dat het de moeite waard is geweest,” zegt ze. “De liefde en kwetsbaarheid van onze cliënten hebben me veel geleerd. Het is mijn missie om FKPD te professionaliseren, voor onze cliënten en ons team.”

Goeloe eindigt met een krachtige boodschap aan de gemeenschap: “Inclusie is essentieel. We moeten onze cliënten niet vrezen of ons voor hen schamen. Ze verdienen onze liefde, respect en volledige acceptatie.” Ze benadrukt dat FKPD staat voor kwaliteit en dat ze uitkijkt naar het delen van hun successen en bijdragen aan de gemeenschap.

Terwijl FKPD haar 45e verjaardag nadert, is het duidelijk dat onder Goeloe’s leiderschap de stichting niet alleen heeft gebloeid, maar ook een nieuw hoofdstuk van hoop en inclusie voor haar cliënten heeft ingeluid. “Onze cliënten hebben net zoveel recht op een volwaardig leven als ieder ander. Het is tijd dat we de taboes doorbreken en iedereen met open armen ontvangen.”