Vacatures Onderwijs en Educatie Vacature Leerkracht Midden of Bovenbouw Melanie Zandwijk 2024-03-12 - 3 minuten leestijd

Wie zijn wij:



Basisschool Aquamarin is een Nederlandstalige particuliere school op Bonaire. We staan open voor alle kinderen ongeacht religie en nationaliteit. We bieden een warme omgeving waarin elke leerling wordt aangemoedigd om zijn of haar talenten te ontdekken. Naast lesgeven aan de hand van methodes, integreren we ook thematisch werken in ons onderwijs, waarbij leerlingen op hun eigen niveau verbanden leren zien en actief betrokken worden bij hun eigen leerproces. Wil je meehelpen om een leuke en leerzame plek te creëren waar kinderen kunnen groeien? Waar zowel jij als zij van harte welkom zijn om te leren en samen te bouwen aan een mooie toekomst?

Wij zoeken:



Vanaf schooljaar 2024-2025 zijn wij op zoek naar een ervaren leerkracht met passie voor het onderwijs in de midden- of bovenbouw (groep 4 t/m 8) die zich meerdere jaren aan onze school wil verbinden.

Ben jij in het bezit van een afgeronde pabo-opleiding en heb jij minimaal 3 jaar ervaring met lesgeven in gecombineerde groepen?

Werk je gestructureerd en ben je in staat om een veilig pedagogisch klimaat te creëren?

Wil jij je steentje bij dragen aan de ontwikkeling van onze school?

Heb jij kennis van de leerlijnen en kun jij hierbinnen differentiëren?

Ben jij creatief in het creëren van lessen en speel je in op de mogelijkheden en talenten van de leerlingen?

Maak jij de weloverwogen keuze om de komende 3 jaren te wonen en werken op Bonaire?

Wat bieden wij jou:

Een fulltime baan op het mooie Bonaire voor minimaal 3 jaar met mogelijkheid tot verlenging.

Een afwisselende baan op een kleine overzichtelijke school.

Salaris conform CAO-PO BES.

Collegiale intervisie en ondersteuningsmogelijkheden.

Ben jij in het bezit van de drie e’s?

Enthousiast

Ervaren

Energiek

Ben jij klaar voor een uitdaging op Bonaire en sluit jij je binnenkort aan bij ons team op de Aquamarin? Stuur dan je motivatiebrief & CV voor 30 maart aan Elise Baas en Sanne Boon (adjunct-directeuren)

emailadres: infoaquamarinbonaire@gmail.com

