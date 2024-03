Economie Voormalig Central Bank of Barbados directeur breekt lans voor invoering Amerikaanse dollar Redactie 2024-03-11 - 1 minuten leestijd

Volgens de ex Centrale Bank directeur zou het proces van omschakeling relatief simpel zijn.

BRIDGETOWN, BARBADOS- Voormalig directeur van de Centrale Bank van Barbados, Dr. Delisle Worrell, pleit voor dollarisering en stelt voor om de Barbados-dollar te vervangen door de Amerikaanse dollar om het voortdurende risico op devaluatie te verminderen.

Hij benadrukt het succes van dollarisering in zes landen in onder meer het Caribisch gebied en Latijns-Amerika, waaronder Bonaire, St. Eustatius en Saba. Worrell betoogt onder meer dat de voordelen van het hebben van een lokale valuta worden overschaduwd door de risico’s op devaluatie in kleine open economieën zoals Barbados.

Worrell zegt ook dat het gebruik van de Amerikaanse dollar als de binnenlandse valuta de angst voor devaluatie zou wegnemen en een efficiëntere allocatie van middelen mogelijk zou maken voor infrastructuur, gezondheid en onderwijs. Hij benadrukt dat stabiliteit en vertrouwen in de economie zouden toenemen.

Eenvoudig

Naar de mening van Worrell zou het proces om de lokale dollar in te wisselen voor de Amerikaanse dollar, relatief eenvoudig zou zijn. “Hierbij wordt ingewisseld voor Amerikaanse dollars die in reserve worden gehouden. De reserve in Amerikaanse dollars is hier groot genoeg voor.

Worrel concludeert dan ook dat dollarisering Barbados en vergelijkbare economieën in de regio bescherming zou bieden tegen devaluatierisico’s en daarnaast extra stabiliteit zou bieden als het gaat om koopkracht en welvaart.