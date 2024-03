Vacatures Bonaire Vacature Algemeen Auto Verhuur Medewerker Redactie 11 maart 2024

In verband met een uitbreiding van ons team zijn we per direct op zoek naar een nieuwe collega.

Met een leuk jong team verhuurt Pickup Huren Bonaire de nieuwste pickups met de beste service tegen een scherpe prijs. De focus ligt op pickups, maar we bieden ook stoere Jimny’s, Jeep Wrangers en Kia Picanto’s te huur aan. Schakel, automaat, 4X4, 1-dag verhuur, aanvullende verzekering, alles is mogelijk.

We zijn een leuk gezellig jong team dat hard werkt en op de rustigere dagen er ook van houdt om samen wat leuks te doen!

Nu zijn we op zoek naar een nieuwe collega die ons komt versterken.

Je zult de volgende taken hebben:

Auto’s wassen

Check ins en check outs

Schadecontroles

Brengen en halen van huurauto’s op locatie

Standaard Protocols volgen en verbeteren

Zorgen dat het team een hoge standaard aanhoudt

Eisen:

Betrouwbaar

B-rijbewijs

Handig met computers

Spreekt en schrijft vloeiend Nederlands

Spreekt en schrijft goed Engels

Ben je van plan om voor lang op Bonaire te blijven? Dat is een Pré

We bieden een marktconform salaris. Wil jij ons gezellige hard werkende team versterken?

Stuur dan je sollicitatie en CV naar:

Robbert ’t Sas

administratie@pickuphurenbonaire.com

www.pickuphurenbonaire.com