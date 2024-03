Politiek & Bestuur M21 voorziet assertievere houding Bonaire in relatie met Nederland Redactie 2024-03-11 - 1 minuten leestijd

Daisy Coffie aan het woord tijdens de recente besprekingen in Nederland. Foto: Daisy Coffie.

KRALENDIJK- De politieke partij Movementu 21 (M21), momenteel deel uitmakend van de coalitie die het bestuurscollege, voorziet voor de komende periode een assertievere houding van Bonaire, in de relatie met Nederland.

De roze partij komt tot deze conclusie na de vergaderingen in Nederland over op handen zijnde wijzigingen in WolBES en de FinBES. “Bonaire presenteerde twee lijsten met punten, één gezamenlijke met St. Eustatius en Saba en één van Bonaire alleen. Van de gezamenlijke lijst werden 14 van de 17 punten aangenomen, terwijl 11 van de 13 punten op de lijst van Bonaire werden geaccepteerd”.

Succesvol

De partij beschouwt het door het eiland bereikte resultaat als uitermate succesvol. M21 schrijft het succes van de besprekingen voor een niet onbelangrijk deel toe aan partijleider Daisy Coffie. “Daisy Coffie, leider van de Bonairiaanse delegatie, wordt geprezen voor haar rol in het behalen van dit succes, dat een keerpunt markeert in de relatie met Nederland en aantoont dat Bonairiaanse leiders opkomen voor de belangen van hun volk, zonder blindelings toe te geven aan externe druk”, aldus een persbericht van de partij.