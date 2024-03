Sport & Vrije tijd Ranomi Kromowidjojo naar Bonaire voor Zwemvierdaagse Hans Hofstra 2024-03-10 - 1 minuten leestijd

Ranomi Kromodidjojo komt naar Bonaire voor de zwemvierdaagse. Foto: Aquatics Federation Bonaire

KRALENDIJK – Aquatics Federation Bonaire heeft het voor elkaar gekregen om Ranomi Kromowidjojo en oud waterpolo bondscoach Arno Havenga naar Bonaire te krijgen voor de zwemvierdaagse. Van 25-29 maart gaat de oud-olympisch kampioene clinics geven en zal zij aanwezig zijn tijdens het evenement.

Net zoals vorig jaar zwemmen de deelnemers vier dagen een afstand naar keuze. Er kan gekozen worden voor een afstand van 500 of 1000 meter per dag. Deelname is gratis en is voor jong en oud.

Ranomi Kromowidjojo

De Aquatics Federation Bonaire heeft voor dit evenement drievoudig olympisch kampioene, meervoudig Europees kampioene én meervoudig wereldkampioene Ranomi Kromowidjojo uitgenodigd. Zij geeft op maandag het startsignaal en reikt op vrijdag de officiële medailles uit aan de deelnemers. Speciaal voor de deelnemers van de Zwemvierdaagse geeft ze op woensdag zwemclinics.

Van 28-31 maart vindt bij de floating pool ook het 6e Internationale Waterpolo Toernooi plaats. Dit wordt door Bonaire Barracudas georganiseerd. Arno Havenga, voormalig international en -bondscoach van Dames Oranje, verzorgd de waterpoloclinics. De Zwemvierdaagse vindt plaats in het kader van Bonaire Sports Week 2024, een initiatief van Indebon.

