Geschiedenis BKCN kijkt terug op Dag van Brandweergeschiedenis Redactie 2024-03-10 - 2 minuten leestijd

Brandweer station en brandweer auto in Rincon aan het eind van de vorige eeuw. Foto: RCN

KRALENDIJK – Op zaterdag is door het Brandweerkorps Caribisch Nederland (BKCN) stilgestaan bij de wereld brandweer geschiedenis. Ook BKCN kent een rijke historie. Oud Lokaal Commandant (Bonaire) Reynold Janga en Lokaal Commandant (Saba) Julio Every kunnen er alles over vertellen. ‘Vroeger hadden we niet eens bluspakken. We deden alles in een overall met een helm’, vertelt Janga.

Janga vervolgt: ‘We vielen voor 10-10-10 onder de politie. Die overigens niet eens een brandweeropleiding hadden gevolgd. Wij zaten alleen op de luchthaven. Er was eigenlijk geen dekking voor het hele eiland. Veiligheid stond niet zo hoog in het vaandel als nu. Daar was ook geen geld voor.’ ‘We hadden ook maar beperkte middelen en mankracht. Beslissingen werden daarom onder beperkingen genomen en de focus van de afdeling stond niet voorop’, vult Every aan.

Van vuur naar de hemel

‘Na 10-10-10 werden we opeens onderdeel van wat destijds nog het Ministerie van Veiligheid en Justitie heette. Ik heb toen veel opleidings- en beleidsplannen gemaakt. Er was opeens wel geld, dus we konden heel veel! We gingen als het ware van vuur naar hemel,’ vertelt Janga. Every vervolgt: ‘Onze manschappen zijn nu vakkundig opgeleid en we kunnen hen blijven trainen en opleiden. Ook is er nu geld voor goede materialen en uitrusting. Dit allemaal om onze dienstverlening voor de inwoners nog beter te maken en te werken aan een veilige samenleving’.

‘Een brand die ik nooit meer zal vergeten is de brand bij Bopec in 2010. Die bleef 3 dagen branden. Een dompelpomp begaf het zelfs van de hitte. Uiteindelijk hebben we de olietanks moeten laten uitbranden’, oppert Janga. Every gaat verder: ‘Er zijn verschillende incidenten die me bij blijven. Maar de meeste impact heeft toch wel het verlies van een collega een paar jaar geleden. Maar ondanks de emotionele tol die het van mij en de collega’s eiste, bleven we professioneel. We hadden een klus te klaren en die hebben we ook uitgevoerd.’

Samen sterk, samen veilig

Janga: ‘Belangrijk is dat het brandweerpersoneel bijgeschoold blijft en dat er meer opleidingen voor de toekomst komen. Allerlei ontwikkelingen in de samenleving vragen om bijscholing en ander materieel. Er wordt bijvoorbeeld steeds meer in de hoogte gebouwd. Dan hebben we toch een hoogwerker nodig. Of wat denk je van al die elektrische voertuigen. Dat vraagt om een andere expertise van de brandweer voor eventuele brandbestrijding.’ ‘Wat ik belangrijk vind, is dat BKCN op alle 3 de eilanden uniform werkt. Dat we de samenwerking hooghouden en zo een veilige en veerkrachtige toekomst voor iedereen garanderen’, sluit Every af.